César Rodríguez, 'un Godín' en rebelión

Los retos son una constante en César Rodríguez, especialmente en los campos del guionismo y la actuación, que le han permitido consagrarse como uno de los nuevos rostros de la industria cinematográfica de México.

Confiado del potencial que la comedia tiene y en la que ha apostado en proyectos como “Ni tú ni yo”, César retorna a la pantalla grande para explorar un poco la peculiar vida de los oficinistas a través de “La rebelión de los Godínez”, el más reciente filme de Carlos Morett.

La película rodada en Santa Fe —Ciudad de México—, muestra una cómica radiografía de los llamados “Godínez” y sus diversos hábitos de convivencia y desarrollo profesional, temáticas con la que César Rodríguez quedó encantando y dispuesto a formar parte de esta tribu que busca salir de la zona de confort y el maltrato laboral.

“Creo que el público se puede identificar con esta historia, con su rebelión, de cómo los Godínez llegan a rebelarse a sus jefes, quizá en algún momento todos hemos querido hacer eso en nuestras vidas. Mi personaje es ‘Hugo’, un ‘Godín’ programador, no encaja en la oficina, todo el mundo lo trata medio mal y cuando conoce a ‘Omar’ (Gustavo Egelhaaf), nace la oportunidad de hacer una nueva amistad, de tener a un aliado”.

César Rodríguez puntualiza que actualmente México vive un momento único en la proyección de filmes mexicanos, particularmente, en la comedia, género en el que ha forjado parte de su trayectoria.

“Me gusta mucho la comedia, cuando está escrita de manera inteligente. Me ha tocado hacer comedias muy sencillas y divertidas que no buscan otra cosa más que vayas a comerte unas palomitas, te rías y te distraigas de tus problemas diarios, pero también he hecho comedias con más mensaje y corazón, que profundizan más allá de un chiste”.

César resalta que “La rebelión de los Godínez” propone una reflexión sobre los retos personales que una situación o entorno conflictivo de trabajo pueden ocasionar para motivar a buscar una mejor calidad de vida. “El mensaje más importante de la película es no quedarse en un lugar cómodo en sacrificio de tu felicidad y tus sueños. Estos personajes aprenden que tienen que animarse a hacer más cosas, que no es feliz haciendo lo que hace”.

Entre leyendas

A la espera de estrenar también “Locas por el cambio”, bajo la producción de Mauricio Argüelles, César Rodríguez alista su llegada al segundo aire de “Sexo, pudor y lágrimas”, filme del que considera es un privilegio poder formar parte al ser una de las películas que marcaron pauta en el nuevo cine mexicano.

“Justo empiezo la filmación de ‘Sexo, pudor y lágrimas: 20 años después’, creo que muchos mexicanos saben que fue una película de culto, un parteaguas en el cine mexicano para la industria que tenemos hoy junto a ‘Amores perros’, que dieron una nueva era al cine nacional. Ahora la mayoría del elenco está de regreso y que me consideren para proyectos de este tamaño es padre, para mí significa seguir trabajando por estos proyectos”.

JL