César Bono recrea parte de su vida en serie

De alguna manera, César Bono está experimentando su vida real en “Cecilia”, serie que actualmente graba para la plataforma de Paramount+, en uno de los roles principales.

En la producción, el actor tiene dos hijas y una de ellas sufre una enfermedad cardiovascular, algo que él padeció y que le ha limitado el movimiento de la parte izquierda de su cuerpo.

“El día que me llamaron me dijeron: ‘César, tú tienes dos hijas’ y yo, ‘sí’; ‘y una de ellas te dio una nieta llamado Majo y va a tener 15 años’. Y yo, ‘sí...’ Estaba pensando en qué tanto sabían de mí, cuando me dijeron que hablaban del personaje”.

“En la serie una de mis dos hijas se enferma durante la trama y voy al hospital, llega el neurólogo y comienza a decir que tiene problemas en el hemisferio derecho y cuando pasa eso, afecta el lado izquierdo del cuerpo, como yo, si es el izquierdo, afecta el habla”, agrega.

En “Cecilia”, producida por Inna Payán (“La jaula de oro”), las actrices Mariana Treviño (“Club de Cuervos”) y Marimar Vega (“Amor de mis amores”) interpretan a sus hijas en la serie.

La serie, que se graba en la Ciudad de México, inicia con una mujer cuyo mundo se derrumba tras un derrame cerebral, pero lo que parece una tragedia se transforma en una oportunidad para reunir a la familia y reconstruir su vida.

“No hay un actor con tantas pruebas COVID-119 (para su detección) como yo”, dice Bono entre risas. “Hasta cuando no tengo llamado me mandan camioneta con enfermeras y pruebas, y luego es como en las caricaturas, apenas te estás quitan un cubrebocas y ya te están poniendo el otro”, abunda.

Bono y el monólogo “Defendiendo al cavernícola” fueron los responsables de reactivar al teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel, la semana pasada, en la capital.

Durante dos décadas, el actor ha sido el encargado de diseccionar la manera de pensar y actuar del hombre, en tono de comedia. Pero en esta ocasión fue diferente, pues con nueve infartos en los últimos años, el actor debe usar un bastón para poder caminar dado que el lado izquierdo de su cuerpo presenta limitaciones.

“El que me tiene aquí parado es Dios, son las oraciones”, dijo al finalizar función.

