César Bono: Hijo del actor sale a defenderse y niega ser un mantenido (VIDEO)

Después de que tuvo que ser operado por un problema en la úlcera, el actor César Bono se está recuperando de la cirugía y espera pronto estar de regreso en los escenarios.

Hace unos días Bono comentó para el programa "Sale el Sol" que le urge regresar al trabajo para apoyar económicamente a su esposa e hijos.

"Tuve cuatro hijos. Las hijas están casadas y las mantienen sus maridos, mis yernos, pero los hijos hombres no están casados y todavía dependen económicamente de mí, y la mamá de los hijos hombres también depende de mí”, dijo el actor.

Luego de sus palabras, las críticas comenzaron para sus hijos César y Leonardo, de 31 y 27 años, ya que usuarios en redes sociales consideran que tienen edad suficiente para ponerse a trabajar y no depender de su padre.

Tras los comentarios negativos de las personas hace unos días en la entrevista con Bono, Leonardo salió a defenderse en el mismo programa que habló su padre, pues aseguró que recibió mensajes de odio y que le ha costado conseguir trabajo.

“Por los comentarios que hubo en este programa la semana pasada yo recibí mensajes de odio en mis redes sociales, y que gracias a Dios es la primera vez que me pasa, porque la gente que me sigue, que le importa conocerme y ver quién soy, nunca me pone cosas feas. Se siente bien feo que, sí me ha costado trabajo, creo que al estar en el medio entienden lo difícil que es”, comentó.

Leonardo también se lanzó contra los medios, ya que menciona que se olvidaron del padecimiento de su papá y solo se enfocaron en criticar a él y a su hermano.

“En vez de decir ‘¡Wow!, César Bono quiere trabajar y se acaba de salvar de una operación de vida o muerte. Ah, no, eso no importa. Mencionó algo de mantener. Humillemos a este par de niños… Bueno, de adultos”.

Finalmente el actor de 27 años, dijo que no le gustan los escándalos y recalcó que si alguien ama a Bono son ellos, sus hijos.

“Todo se desvirtuó y no me gustan los escándalos, los chismes, si alguien ama a César Bono son sus hijos, entonces si tú tanto amas a César Bono no le eches tierra a sus hijos”

