"Cepillín" anuncia regreso a la televisión

Tras tomar unas vacaciones, Ricardo González "Cepillín" se alista para regresar a la televisión con un programa en el que promete diversión y mucho humor.

Aunque aún no puede dar muchos detalles, "El payasito de la tele" dijo a que el programa es parte de las sorpresas que le tiene preparadas al público, que fielmente lo ha seguido durante casi cinco décadas de trabajo.

Explicó que será un programa para toda la familia que se transmitirá sábados y domingos a las 12:00 horas, "no puedo adelantar más por el momento, sólo que será muy divertido y diferente".

Emocionado por este regreso a la pantalla chica luego de varios años de ausencia, Cepillín compartió que también se encuentra planeando un nuevo disco con temas inéditos para el siguiente año.

Mientras tanto ya dejó una probadita de su trabajo en la red con el video "El barco chiquito", que a unos días de lanzamiento ya tiene 25 mil visitas, lo cual llena de emoción al humorista, quien sigue trabajando bajo la línea del humor blanco y familiar.

Comentó que también está en pláticas con una empresa de entretenimiento para hacer una extensa gira por el país y Latinoamérica, la cual está pensada para el siguiente año y en la que irá acompañado de sus hijos Cepi y Franky, quienes han seguido los pasos de su famoso padre.

Destacó que para este último trimestre del año ofrecerá algunas presentaciones por diversas plazas del país acompañado del circo, que ahora ha tomado un nuevo matiz, ya que se ha reinventado al no contar con animales.



"Estamos felices de que la gente siga apoyándonos en el circo y ahora nosotros hemos continuado renovándonos", dijo el payasito, quien recientemente hizo un viaje en crucero con su familia.



"Fueron casi 15 días los que estuve de vacaciones disfrutando de la familia en este crucero que me permitió disfrutar de las bellezas de destinos como Los Cabos y Ensenada", explicó.



"Me da gusto que los turistas lleguen a México con la convicción de pasarla bien y con la confianza de que aquí encontrarán gastronomía de primera", comentó.

AC