Este lunes se dio a conocer el sensible fallecimiento de Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como "Cepillín" a los 75 años de edad, luego de que fuera ingresado a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía tras un accidente que tuvo.

“Una persona muy fuerte. Un guerrero. Hace 15 minutos entramos cada uno a darle tranquilidad a mi papá”, dijo Ricardo, hijo de "Cepillín" al confirmar el deceso del "Payasito de la tele". “Lo mejor era eso, mejor hablar con él y que ya no luchara. Ya no valía la pena. Estaba ya muy deteriorado”.

¿Quién fue Ricardo González "Cepillín"?

Para recordar a "Cepillín", repasamos esta última entrevista que EL INFORMADOR tuvo con el comediante, quien reflexionó sobre su carrera al anunciar el fin con una gira del adiós.

Entrevista con "Cepillín" (2019)

La inocencia de los niños no se pierde, ni aunque la tecnología cambie frenéticamente las dinámicas de entretenimiento, la diversión, cariño e ilusión que ofrece un payaso de la escuela clásica como lo es Cepillín, quien siempre cautivará y marcará emociones en la vida.

Previo a su presentación en el Teatro Galerías el próximo 12 de mayo, Ricardo González, Cepillín, reflexiona sobre el impacto que su carrera ha tenido con al menos cinco generaciones familiares que, a lo largo de casi 50 años de historia, han seguido y respaldado cada uno de los formatos musicales, espectáculos y hasta en carpas circenses, en los que este payaso regiomontano sigue apostando por dar felicidad a los más pequeños.

En entrevista, el también cantante mexicano detalla respecto a su adiós: “Hace un año lo anuncié en el Teatro Metropólitan, que me iría, ahora estoy por cumplir 48 años de carrera y dije que al cumplir 50 años como payaso cumpliría 75 años de edad... Quería anunciar con tiempo mi despedida. El hecho de decir ‘me voy’ es respetar al público, no sé cómo esté físicamente en unos años. Guadalajara merece mucho respeto, estaré en un lugar hermoso como el Teatro Galerías, quiero que la gente baile, llore, brinque, cante y yo lo pueda hacer con ellos en persona”

Cepillín: La Perla Tapatía, en su corazón

Cepillín puntualiza que este show en el que se acompaña por sus hijos, Ricardo y Roberto, significará su última presentación en Guadalajara al tomar la decisión de emprender la gira del adiós antes de que su cuerpo resienta con fuerza el andar de cinco décadas de risas, música y unión familiar, siendo la Perla Tapatía una de las primeras ciudades que fueron testigos de su consagración al debutar en Monterrey.

“Guadalajara ha estado presente desde el principio de mi carrera, yo recuerdo cuando veníamos y la ciudad empezaba en la avenida González Gallo, la Calzada, en el Parque Agua Azul, ahora es una metrópoli grande, vine hace 43 años, he visto crecer todo, es más, la torta ahogada no existía”, comenta entre risas y anécdotas que ahora revive en compañía de sus hijos que, al igual que él, también decidieron seguir el camino de la risa.

“Nunca te imaginas esto, en Monterrey soñaba con que ojalá la gente me quisiera y cuando lo lograste dices ‘órale’, luego vas a un monstruo como la Ciudad de México y la historia sigue desde 1977; uno entonces venía de una provincia, no sabía qué era todo esto. Siempre he mantenido este personaje inquieto, travieso, ágil, bonito”.

Cepillín: Trascendencia inesperada

Cepillín, al centro, junto con sus hijos Ricardo y Roberto, quienes lo acompañarán en el show. AP

Cepillín expresa sentirse aún sorprendido ante el aprecio que el público le manifiesta en cada espectáculo o hasta cuando lo topan por la calle sin su icónico maquillaje (regalado por Germán Robles), recuerda nostálgico los seis primeros años de su carrera en Monterrey y la inmediata aceptación que tuvo al llegar a la Ciudad de México y encarar nuevas dinámicas y formatos de televisión y radio que le permitieron establecer éxitos como “Las mañanitas”, “En el bosque de la China”, “Un día con mamá” y “La gallina co-co-ua”, entre otros.

“El encuentro generacional con el público ha sido muy ‘paique’, yo eso lo notaba con Chabelo que saludaba a sus cuates, los niños, y también señalaba a los papás, pero yo siempre he saludado a todo el público, a todos mis niños y mis niños también son desde los abuelos. Ese cambio ha sido más evidente para mí con la tecnología, pero me he adaptado en Instagram, Facebook, YouTube, con todo y logrando mucha respuesta, estamos en contacto directo”.

AC