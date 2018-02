Celso García filmará famosa boda en Guadalajara

¿Recuerdas la cinta “La boda de mi mejor amigo”? Aquella donde Julia Roberts intenta robarle el prometido a una muy joven Cameron Diaz. Pues bien, ese filme que llegó a la pantalla grande en 1997 y logró recaudar ganancias en taquilla por más de 299 millones de dólares, en contraposición a una inversión de sólo 38 millones de dólares, este 2018 tendrá su versión a la “mexicana”, y es que en marzo comenzará el rodaje de su remake bajo la dirección de Celso García.

A Celso lo recordamos por cintas como “La delgada línea amarilla” o por la serie de televisión que hizo para National Geographic, “Origins: The Journey of Humankind”. En entrevista, García habla del trabajo que realizará con este clásico Chick flick.

—¿Cuál es tu relación personal con la cinta “La boda de mi mejor amigo”?

—La vi en 1997 y recuerdo que fue una película que me gustó en muchos sentidos. Me pareció divertida, entrañable, con grandes personajes que amé desde el primer momento. Además, saliendo de verla fui de inmediato a comprar el soundtrack porque la música me pareció buenísima (ríe).

—A muchos cinéfilos les gustaba la idea de que el galán se quedara con Julia Roberts y no con Cameron Diaz, ¿tú, qué opinas de ello? ¿Cambiarás el final?

—Es una excelente pregunta. Creo que el guion original de la cinta está muy bien escrito. Es impecable y una de las cosas que platiqué con Sony y los productores fue que no íbamos a cambiar la historia. El guion original funciona en todos los sentidos. Lo que hicimos fue adaptar la historia original al contexto mexicano y al año 2018. De hecho, en China hicieron el remake hace un par de años y fracasó porque modificaron el final. Justamente Julia se quedaba con el novio y el público odió a Julia… ¡Error!

—Entonces, ¿no habrá modificación alguna en tu cinta con respecto a la historia de 1997?

—Sí y no, busco darle a esta versión su propia identidad y sabor mexicano, respetando la historia original, pero adaptándola a esta época y tiempo. Quiero que esta nueva versión, al igual que la original, la veas dentro de 15 años y se siga manteniendo vigente y disfrutable como desde su fecha de estreno.

—La producción correrá a cargo de Sony, ¿cómo se dio está sinergia?

—Es una producción de Sony Pictures, Daniel Birman y Gerardo Morán. Sony y los productores estaban buscando director, me hablaron y nos dimos cuenta que compartíamos la misma visión. Desde el primer momento hubo una excelente química y decidimos trabajar juntos para hacer la película que queremos ver.

—La adaptación de la historia correrá a cargo de Gabriel Ripstein, ¿qué tal ha sido trabajar con el director de “600 millas”?

—Gabriel ha trabajado con Daniel Birman en otros proyectos y fue él quien invitó a Gabriel a escribir la adaptación. Ha sido muy disfrutable el proceso junto a Gabriel, quien entendió perfectamente la historia y cómo debía adaptarse a nuestra cultura. Estamos muy contentos con su trabajo.

—¿Nos puedes adelantar los nombres de los actores que realizarán el proyecto?

—(Ríe) En los próximos días revelaremos el cast.

—Las locaciones del filme estarán en la Ciudad de México y Guadalajara, ¿cuándo filmarás en Jalisco?

—Así es. Arrancamos rodaje en Guadalajara en marzo y después nos trasladamos a la Ciudad de México.

La vida de Julia Pastrana

Además de “La boda de mi mejor amigo, Celso se encuentra trabajando —desde hace cuatro años— en el desarrollo de “Velvet, The Unspeakable Story of Julia Pastrana”: “Estoy escribiendo este proyecto que espero quede listo para 2019; además, trabajo en el desarrollo de un par de series con Corazón Films”.