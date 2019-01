Céline Dion tendrá su propia película biográfica

La canadiense Céline Dion, considerada un ícono del pop y las baladas en los noventas, tendrá su propia película biográfica, en la que se mostrarán aspectos íntimos de su trayectoria, así como sus más grandes temas.

La cinta en la que se incluirán los sencillos "The power of love", "Think twice" y el icónico tema de "Titanic" retratará la vida de la cantante desde su nacimiento en la década de los sesentas hasta ahora.

Se ahondará en la relación que la también empresaria tuvo con René Angélil, quien fuera su manager y esposo, hasta convertirse en la superestrella de los noventas.

Céline Dion ha vendido más de 200 millones de copias de sus discos. Es ganadora cinco veces del Premio Grammy, 12 veces del World Music Award, siete de los Billboard Music Award y los American Music Awards, entre otros.

Se prevé que el rodaje inicie en Francia con la dirección de Valérie Lemercier, quien además será protagonista, mientras que Syilvain Marcel interpretará a Angélil.

De acuerdo con el portal Deadline, el proyecto fue comprado a Dion y cuenta con un presupuesto de 23 millones de euros.

Edouard Weil y Bertrand Bonello serán los productores de la película en asociación con Laurent Zeitoun y Caramel Films. El estudio francés Gaumont se encargará de desarrollarla y será presentada en Francia en 2020.

JM