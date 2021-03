Céline Dion cumple 53 años, icono de las baladas y la moda

El nombre de Céline Dion ha estado muy activo en Twitter, los usuarios de la red social están celebrando que hoy la intérprete de la poderosa balada "My heart will go on" cumple 53 años de vida.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella compartió un par de fotografías donde está partiendo un pastel, debajo de las imágenes, escribió: "No cuento los años, pero sin duda comeré pastel. ¡Gracias por todos sus deseos de cumpleaños!".

INSTAGRAM / celinedion

Originaria de Charlemagne, Canadá, desde muy joven Céline comenzó a desarrollarse en la música, primero en el idioma francés y después en el inglés. Tiene tres hijos, René, Eddy y Nelson, estuvo casada con René Angélil, el padre de sus hijos de 1994 a 2016.

Céline además de ser una cantante extraordinaria, también es un icono de la moda, en su cuenta de Instagram, la estrella suele publicar icónicos looks de las más grandes firmas de lujo, los vestidos sofisticados y con estructuras en los hombros son su debilidad.

Su álbum más reciente es "Courage", del cual publicó una reedición en 2019, destaca la canción dance "Flying on my own". Su gira que lleva el mismo nombre del disco comenzará a desarrollarse en el 2022, principalmente en ciudades de Europa.

A continuación escucha este top cinco de sus temas más populares en la plataforma Spotify.

1.- "My heart will go on"

2.- "Because you loved me"

3- "The power of love"

4.- "It's all coming back to me now"

5.- "I'm alive"

jb