La famosa argentina Cazzu confiesa que la mayoría de la gente piensa que es una rockstar llena de excesos y una vida loca. Asimismo, Julieta Emilia Cazzuchelli también afirmó que nada es lo que parece, pues es “una abuelita”.

Así fue, cuando durante una entrevista que se le hizo a Cazzu para la revista “Rolling Stone”, de la que también es portada. Pues la pareja de Christian Nodal reveló parte de su vida personal, a la que el amor ha llegado a raudales.

"La gente piensa que soy así, que vivo metiéndome cosas por la nariz, que me encanta el alcohol, la fiesta y que soy re loca, y soy reabuelita. Soy una señora jubilada", comentó Cazzu entre risas para la revista.

La reina del trap aceptó que su visión sobre el amor ha cambiado, ahora que tiene una pareja que la apoya y un bebé en camino.

"Con la edad que tengo, con el compañero que tengo y sobre todo con las perspectivas y el contexto, lo veo diferente. Veo cómo me ayuda más, me suma más de lo que me resta, hace que todo sea más fácil... Son transformaciones de madurez, de experiencias", sentenció Cazzu.

SN