Cassandra Ciangherotti, a la defensa de la cultura

La actriz de teatro y cine Cassandra Ciangherotti no ve con buenos ojos los recortes a la cultura en México, sin embargo, considera que disponer de esos recursos para cosas que parecen ser más importantes “habla de lo roto que está y que quedó el país”.

“Más allá de si va a estar bien o mal recortar por recortar la cultura, hay que hacer un análisis del pasado y ver dónde estamos parados, dónde nos han dejado”, expresó la actriz mexicana, quien ha destacado en cine por su trabajo en “Las horas contigo”, “Tiempos Felices” y “El club de los insomnes”.

“Me parece que el arte es fundamental. Yo sin el arte no podría vivir, es algo que me motiva y que me hace entender la vida. No puedo concebir un mundo donde solamente el consumo, el capitalismo, la cosa económica de números sea lo único que hay, porque no me levantaría de la cama”, agregó.

Al hablar de la supuesta falta de calidad del cine mexicano para atraer a los espectadores a las salas y de ahí que las cintas salgan de cartelera al poco tiempo, Ciangherotti, cuyo trabajo más reciente en la pantalla grande fue “Solteras”, mencionó que más allá de criticar si son buenas o malas historias se debería dar la oportunidad al público de decidir si quiere ver o no esas otras narrativas que no siempre son complacientes.

“Yo creo que no es tanto una cuestión de calidad, lo que siento es que de repente la apreciación cinematográfica es muy compleja porque finalmente hay películas de comedia que llevan muchísima gente a las salas y eso está muy bien, a mí me gusta mucho la comedia, pero siento de repente que el ejercicio de poder ver otros géneros, de poder entender finales que no siempre van a ser condescendientes a la gente le cuesta un poco de trabajo”, expuso.