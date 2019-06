Carolina Ross explora los sonidos urbanos

La cantante sinaloense Carolina Ross está de manteles largos con la salida de su próximo disco de estudio “Nunca me sueltes”, el cual se lanza en plataformas digitales el 11 de julio, de dicha placa ya están disponibles “Qué bueno que fuiste tú”, con letra de Horacio Palencia, que ya se acerca a los cuatro millones de reproducciones en YouTube y “Nadie como tú”, en colaboración con el cubano Ovi.

De hecho, este sencillo es el que actualmente promueve y que está por llegar a los dos millones y medio de vistas, además es la primera canción donde Carolina explora con los sonidos urbanos. A la par, la intérprete ya alista su nueva gira que lleva el mismo nombre del álbum y también sigue abriendo los conciertos del tour “4 Latidos” de Sin Bandera y Camila.

“Me divertí mucho grabando esta canción de pop urbano, y también le ha gustado al público. Al principio me daba como un poquito de desconfianza porque no es lo que están acostumbrados a escucharme en YouTube, siempre ando de sufrida con las baladas, pero gracias a Dios aceptaron el tema muy bien”, destaca en entrevista.

Impulsada por la pantalla

Carolina es una estrella que se ha consolidado de las redes sociales después de haber sido parte de “La Voz… México”; luego de esta plataforma, no se durmió en sus laureles, pues sabía que después de ese proyecto los reflectores se “apagarían” y ella tendría que hacerse cargo de su proyecto musical, tal como sucedió. Hoy en día tiene una comunidad en YouTube de más de dos millones de suscriptores.

“Nos hicimos un camino en las redes y hemos ido creciendo, poco a poco, pero ahí vamos. Yo canto desde que estaba bien chiquita y fue a partir de los seis que me empecé a subir a los escenarios a buscar oportunidades. Soy de Culiacán y acá casi no llegan muchas oportunidades en la música. Mi mamá es contadora, nos ha sacado adelante todo este tiempo y se le hacía muy difícil que nos fuéramos a la Ciudad de México, no se pueden dejar las cosas así”, comparte, y fue que en el 2013 entró al reality de Televisa.

“Me fue muy bien, gané el tercer lugar, pero eso nada más es una plataforma. Erróneamente todos llegamos con la mentalidad de ser famosos y que alguien va a creer en nuestro sueño y que ya vamos a grabar bien rápido y la verdad es que no. Ya que se acaba el programa no recibes ningún apoyo y es por eso que me refugié en las redes y estuve subiendo contenido; sin embargo, no entendía la magia del YouTube”.

Fue que en ese momento se contactó con ella Cima Music Group, quien le dio un plan de trabajo y durante 2017 estuvo publicando covers en su canal; el 2018 estuvo de gira por México, hasta que le llega la propuesta de abrir en Estados Unidos la gira de Sin Bandera y Camila.

“Esto inició en agosto y mi proyecto creció mucho más, estoy agradecida con estas agrupaciones por creer en mí y también en ese entonces lancé un EP de cuatro canciones originales con buena respuesta por parte de la gente”.

Con la agenda llena

Los dias 11 y 12 de julio estará en “House of Blouse”, en Anaheim y San Diego, respectivamente: “Se viene mucho trabajo, estoy bien emocionada”, comenta.

Esos días también sale su álbum “Nunca me sueltes”, en plataformas. Además, ya alista lo que será un tercer sencillo, pero aún está decidiendo cuál será el tema.