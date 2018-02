Carlos Vives se confiesa...

Acercándose a la cámara y vigilando que sólo ella lo escuchara, Carlos Vives, en entrevista en vivo con este medio, comenzó a contarnos sus secretos entre susurros, porque, como bien sabemos, él es un “romántico” que reconoce que “los secretos son los secretos y hay que saber guardarlos, no sale uno corriendo a contar todo”.

Enigmático, continúa viendo la cámara mientras devela sus consejos para las cuestiones del corazón, “las cosas que pasan entre un chico y una chica no son para contar, es para guardar el secreto porque las chicas valen mucho, son lo más precioso, hay que cuidarlas y quererlas mucho”. Fue así que entre los espectadores de este medio y él quedó guardado “Nuestro secreto”, nombre de su cuarto sencillo que se desprende de su más reciente material discográfico “Vives”, el cual debutó en el sitio número cinco de la lista Top Latin Albums, lo que le valió al cantante su noveno ingreso al Top 10 de la lista de Billboard.

“Detrás de esta canción sólo hay un secreto (risas)… Es sobre cómo ser romántico a mi estilo, a la vieja ola, con sonidos de hoy. El vallenato se conecta muy bien con los sonidos urbanos y creo que es una manera de juntar estilos; hoy los jóvenes no guardan muchos secretos, cuentan todo y ese es su estilo, pero mi estilo es, aunque me siento joven, guardar los secretos”, contó el rey del vallenato sin dejar los susurros a un lado.

Sin ser un secreto, sino un éxito rotundo, el videoclip de dicha canción recientemente lanzado, fue filmado en Bogotá, Colombia, precisamente en el remodelado estudio de Vives. “Esta canción llegó en un momento perfecto porque estamos estrenando el estudio y el disco. Parte del disco se hizo ya en el estudio nuevo, entonces, cuando nació la idea de hacer el video de la canción estábamos ahí. Es el primer video que grabamos en nuestro estudio, tuvimos siempre un estudio muy pequeño, y el tiempo me ha permitido tener uno un poco más pro y seguir trabajando por la música local”.

Más confesiones musicales

Carlos Vives no pudo detenerse una vez que los secretos comenzaron a aflorar, por lo que también confesó durante la charla la historia detrás de la canción “Todo me gusta”, segundo sencillo de su más reciente material, donde hace dueto con la cantante mexicana Thalía, quien no estaba contemplada en primera instancia; sin embargo, la compañía disquera insistió, y el resultado dejó a Vives fascinado.

“Es un tema muy sensual, y por supuesto, cuando ella llega a la canción, le da un toque muy especial, porque la sensualidad de ella, la alegría, la inocencia, le dieron a la canción un toque; la interpretó de una manera muy especial. Incluso tiene un toque de costeño, nosotros los costeños tanto aquí como en el caribe colombiano, o en cualquier costa de nuestras islas, nos comemos las “eses”, eso viene como de Canarias o de Andalucía, entonces, a ella se le oyen lindísimo, se contagia”.

MÁS ALLÁ DEL ROMANCE

Develar la realidad

Si bien el disco de Vives está lleno de romance, no por ello deja de lado los temas que muestra la realidad de la sociedad, muestra de ello es el tema que comparte con la rapera Cynthia Montaño: “Los niños olvidados”; en ella denuncia la situación de marginalidad que padece la población infantil del caribe colombiano.

“Esta canción cuenta las realidades de muchas poblaciones que están olvidadas, donde han muerto niños por falta de apoyo, y son niños que no hemos llorado, entonces, es un llamado a los ciudadanos a que seamos conscientes de esas cosas que pasan y los sintamos nuestros. Y un niño nuestro debe dolernos a todos, y debemos llorarlos, y no lo hemos hecho; entonces, te invita a llorar esos niños que se fueron sin cariño, sin que les dijéramos ‘tu vida es importante’”.

TOMA NOTA

Carnaval para los tapatíos

Este fin de semana Vives obtuvo la gaviota de plata y la de oro tras su presentación en el festival Viña del Mar; ahora continuará con su gira mientras se alista para llegar a Guadalajara, donde se presentará el 21 de abril en el Auditorio Telmex. Durante la entrevista, promete que este concierto trasformará a la Perla Tapatía en un carnaval: “Yo me llevo el carnaval a Guadalajara, nuestra música tiene mucho que ver con los carnavales, volvemos a esta ciudad, tengo gratos recuerdos de ella y esta presentación será la mejor. Es el Vives Tour, y trae nuevas canciones. ‘La bicicleta’ tiene un papel muy importante, no sólo como canción sino como adminículo, y vamos a pasear, voy a pasear a mi gente en la bicicleta y vamos a bailar mucho”, finaliza.

¡ASISTE!

Carlos Vives

L: Auditorio Telmex

D: Sábado 21 abril

H: 21:00 hrs

Boletos desde 350 pesos hasta 2000 pesos