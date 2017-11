Carlos Rivera, el más deseado

Para Carlos Rivera este ha sido el año en el que sus proyectos más importantes se han concretado. Después de lograr posicionarse en el pop mexicano a la par de interpretar a “Simba” en el teatro musical, el cantante ha brincado a otras plataformas que lo catapultan como uno de los cantautores más codiciados del momento.

Tras estrenar el soundtrack de la película animada “Coco” de la mano de Pixar, el cantante originario de Humantla asegura que los éxitos continúan al lograr cinco presentaciones consecutivas y con llenos en el Auditorio Nacional, además de hacer de sus más recientes canciones atractivos virales en las principales plataformas digitales.

“Estoy que no me la creo, me impresionó despertar y saber que en Spotify es la canción más viralizada en el mundo a pesar de que la canción todavía no está disponible en la mayoría de los países más que en Latinoamérica. La gente está abrazando tan bonito a esta película, me siento privilegiado de pertenecer”, detalló Rivera al confesar que además de tener el tema principal con “Recuérdame”, también desarrollar un pequeño diálogo en la película con un personaje que desea sea descubierto por el espectador.

Previo a su concierto en el Palenque de Fiestas de Octubre del pasado miércoles, Carlos Rivera adelantó algunos de los planes que se concretarán en 2018, año en el que nuevamente las colaboraciones con artistas internacionales como Tommy Torres y Fato serán su principal eje de trabajo tras las buenas experiencias logradas de la mano de Yuri y Gente de Zona.

“Quedan 12 conciertos más para cerrar el año, el 8 de diciembre en la Arena Monterrey es el último de la gira y listo para preparar el disco nuevo para lanzar a mediados del año que entra”, expresó Rivera al agradecer la oportunidad de sumar su voz a colegas como Tommy Torres en la canción “Mar adentro”.

“Tommy Torres es tremendo, es un artista en toda la extensión, hemos podido compartir mucha música, al ser él cantautor nos entendemos muchísimo. Él está haciendo cuatro temas del disco nuevo, uno es co-autoría. Con Gente de Zona habrá nuevas cosas, también estoy escribiendo con Andrés Castro y estamos experimentado, no sé cómo quedará. En la grabación del disco es donde podemos experimentar y mezclar ingredientes”.

Respecto a las intenciones de Fato de escribir junto a Rivera, el cantante señaló estar contento con la invitación aunque de momento no han tenido oportunidad de establecer un plan de trabajo con el creador de “Mi credo”.

“No nos hemos visto, es uno de los autores que más admiro, me dio una canción para mi primer disco, él es uno de los que más ilusión me da, lo quiero y admiro mucho, ahora será ver cómo trabajamos juntos”.

Sin televisión

Carlos Rivera afirmó que hay propuestas para regresar a su faceta actoral en televisión con proyectos de telenovelas y series, pero ante lo saturado de su agenda, este año considera será imposible aceptar un compromiso así.

“Me han propuesto sin parar pero no tengo tiempo, cuando les enseño a los productores mi agenda se asustan y ahí para la cosa. Quiero seguir en la música, no pensaría en otra cosa, si es alguna participación especial sí, pero que no me quite tanto tiempo”.

Hijo tapatío

Carlos Rivera destacó la importancia de Guadalajara en su trayectoria, pues desde que decidió iniciar su Tour “Yo creo” en Guadalajara desde 2015, han sido cuatro veces las que ha regresado a la metrópoli tapatía ante la petición del público que ha abarrotado sus presentaciones, por lo que finalizar 2017 nuevamente en la ciudad era un pacto que había prometido cumplir, teniendo al Palenque de Fiestas de Octubre como escenario de cierre.

“Es el cuarto concierto que damos de esta gira en Guadalajara y el segundo palenque. Siempre emocionado de venir, me brillan los ojos de saber que vengo”.