El artista mexicano más exitoso de la nueva generación, Carlos Rivera, comparte una de sus canciones más especiales, se trata de Eres tú (Mamá), la cual escribió a los 16 años para su mamá y ahora la comparte para todas las mamás.

El cantante originario de Tlaxcala, recuerda con gran cariño la emotiva anécdota, y explica “no tenía dinero para comprarle un regalo a mi mamá así que se me ocurrió escribirle una canción y el mejor lugar para cantársela era el festival del Día de las Madres, ella era maestra y regularmente no podía ir a verme porque los festivales de su escuela coincidía, pero esa vez le pedí que hiciera todo lo posible para sorprenderla. Desde ese día y hasta ahora se la canto, si no estoy con ella lo hago por teléfono. Después de 20 años por fin pude grabarla, ahora no solo es para mi mamá, sino para todas” las mamás.

Por segundo año consecutivo, Carlos Rivera protagoniza la campaña Sorprende a mamá de Coppel, donde el tema Eres tú (Mamá) forma parte de las sorpresas que la empresa mexicana tiene preparada para celebrar el Día de las Madres. Sin duda, el tema más personal de Carlos Rivera.

Con información de Sony Music.

XM