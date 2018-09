Carlos Girón, el capitán de “Made in México”

Por primera vez Netflix se aventura en un reality show producido en nuestro país, con el título de “Made in México”, disponible a partir de hoy. Los participantes de esta nueva producción son: Carlos Girón, Pape Díaz, Columba Díaz, Chantal Trujillo, Kitzia Mitre, Liz Woodburn, Shanik Aspe, Roby Checa y Hanna Jaff. En entrevista, Carlos platicó sobre cómo se sumó a esta nueva propuesta de la plataforma de streaming: “Me siento emocionado de contar estas historias de México, de nueve personajes que se van a ver de manera distinta. Llego al proyecto porque Marco Carrillo (dir. de casting) me buscó para hacer unas pruebas. Fue un proceso largo, de medio año de entrevistas, de ver mi perfil, conocer a mi familia, mi estilo de vida. Se conjuntaron muchas cosas. A Netflix les interesó que yo me llevó con todos los que están en el show, soy como el vínculo entre los participantes, el capitán del barco por decirlo así”.

Uno de los objetivos del reality es promover una imagen diferente del país: “Me siento contento de hablar bien de México, hay muchas cosas negativas; hay que ver el lado positivo: la capital como una ciudad cosmopolita”. El reality se filmó en 4K, con cámaras del equipo de producción de Netflix de Los Ángeles: “Es una manera de retratar a la Ciudad de México como un destino vanguardista, lleno de cultura, de gastronomía, con muchísima vida que la gente a veces no conoce. Queremos presentar un México moderno, actual”.

Como se muestra en el tráiler de “Made in México”, no todo son flores entre los protagonistas, pues también se dan algunas rencillas: “Fue una terapia masiva, realmente. Nos damos cuenta de cómo somos por dentro, nos conocemos en este tipo de proyectos. Además de conocer más a los compañeros, saber dónde estamos parados, lo que hemos logrado y lo que hace falta. Es enfrentarnos con los diablos y con los ángeles. No se trataba de interpretar a un personaje, sino de descubrir a Carlos, de destapar los sentimientos encontrados. Nadie tenemos una vida perfecta”. Todos los participantes están “el tercer piso”, es decir, entre 30 y 40 años.

Para Carlos, esta oportunidad de mostrar su vida personal a través de un reality llegó en el momento correcto: “En el mejor momento de mi vida: considero que antes hubiera sido muy prematuro, y después demasiado tarde. Siempre he sido muy hermético, es la primera ocasión en la que me conocerán un poco más, ver a ese Carlos real. Siempre me ven con una sonrisa, positivo, disfrutando la vida. Pero también hay cosas fuertes que me han sucedido y se verán allí. Me voy a desnudar para que la gente me conozca tal cual soy, no hay ningún guion, es real y honesto, con ese Carlos que lucha, que ha trabajado duro por lo que tiene”.

Girón ha hecho televisión, teatro y cine como actor, a la par de trabajar como locutor de radio, conductor y ser la imagen de una cadena de televisión. Otro proyecto es el de ADN40, donde “Hablo del medio ambiente, del cambio climático: es una responsabilidad cuidar el medio ambiente, ser conscientes de lo que sucede en el planeta. Es algo global: aprovecho esta ventana para hablar bien de nuestra ciudad, de nuestro país, y compartir ese mensaje”.

Más allá de Netflix

Además de su inclusión en “Made in México”, Carlos continúa con su carrera en otros proyectos: “Estoy grabando la serie de ‘Falsa identidad’, tengo un personaje de villano. Me da muchísimo gusto, después de hacer ‘Las Malcriadas’ sigo de villano, antes me daban personajes muy nobles. Toda mi preparación se ve reflejada en los personajes que hago. Tengo planes de hacer cine, estoy cerrando algunas cosas, también estoy viendo lo de un proyecto de teatro, no sé si para este año o en el que sigue”, finaliza.