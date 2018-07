Carlos Ferro, exitoso y... ¿De romance con María León?

El actor mexicano Carlos Ferro se encuentra filmando la telenovela “La jefa del campeón”, que se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por Las Estrellas, ahí da vida a “Daniel ‘La Bomba’ Rodríguez”, un pambolero de nacimiento que ve en el futbol el camino para cristalizar sus sueños. En entrevista cuenta la emoción que le da ser parte de esta producción de Roberto Gómez Fernández y también el gusto por celebrar su cumpleaños trabajando, pues ayer 5 de julio, festejó sus 34 años de edad.

“Soy muy discreto siempre con mis cumpleaños, (lo celebro) con los seres queridos, es bonito que se acuerden de uno siempre, es pasarla bien, compartir con la gente que quieres y para adelante siempre”, comparte.

Las sorpresas no faltaron en su celebración, pues recibió la reciente edición de “Men’s Health”, en la que él es la portada, ya que es muy deportista; por lo que formar parte de una telenovela que es sobre futbol, ha sido todo un agasajo. “Me encanta, todos los chavos que somos mexicanos, desde niños somos pamboleros de corazón, traemos el futbol en la sangre. Si eres mexicano, una de dos, o te gustan los tacos o te gusta ese deporte y a mí me gustan los dos. Además, la gente la está recibiendo súper bien, es una gran novela y es algo distinto. Es para pasarla bien y distraerse”.

Además, detalla que la historia se trata de superación. “Es alcanzar las metas, tus sueños y de demostrar que a veces Dios aprieta pero no ahorca y que si a todo le echas ganas y disciplina, puedes salir adelante; cada uno de estos personajes demuestran que ante la adversidad de la vida, siempre hay una oportunidad para romper barreras y hacer las cosas bien”.

Las características de Carlos lo han llevado a preparar su personaje de manera natural: “Pambolero ya soy y con eso me bastó, obviamente (en la producción) hay coaches, profesores de futbol y, prácticamente en mi caso, ‘La Bomba’ sólo tuvo una parte donde andaba tocando el balón”.

No solo en la pasión al futbol se identifica con el personaje al que interpreta, sino también en la forma de ver la vida: “Él tomó las riendas de su vida de un día para otro; es un gran ejemplo a seguir de que cuando se quiere, se puede. Yo siempre lo he aplicado”.

Carlos Ferro se toma con gracia las especulaciones sobre un romance con María León. marialeonsargentoleon/FACEBOOK

Adaptación de un clásico

Hace unas semanas Ferro estuvo en Guadalajara para rodar muchas escenas que se verán del remake de “La boda de mi mejor amigo” (protagonizada por Julia Roberts). Esta vez los roles estelares recaen en él, Ana Serradilla y Miguel Ángel Silvestre; mientras que la dirección es del jalisciense Celso García; y la producción, de Alameda Films, Zamora Films y Sony Pictures.

“Fue poco más de un mes (de rodaje) y estoy enamorado de Guadalajara y de muchos lugares”. Sobre los retos de hacer una reversión de una cinta que hasta el día de hoy es muy querida entre el público, Ferro dice que se respetó tal cual la historia, pero se adaptó a la idiosincrasia mexicana.

“Tomamos esta película e hicimos el remake a nuestra manera. Las reversiones, en general, siempre las veo como las obras de teatro, cada año se monta la puesta en escena; y la gente, a pesar de que ya la vio, regresa a verla con diferentes actores. Es el mismo caso de esta película. Hicimos nuestra propia interpretación a la mexicana, con mucho respeto, amor al público y con la camiseta bien puesta. Fue una película que disfruté mucho y no quedó linda, lo que le sigue”.

Se prevé que su llegada a cartelera será entre febrero y marzo del próximo año. El personaje de Ferro es el mejor amigo de “Julia” (Ana Serradilla), quien se casa y ella tratará de entorpecer el enlace nupcial. “Va a dar mucho de qué hablar, habrá gente que es muy fan que dirá que destrozamos su clásico, pero también habrá gente que dirá que no está nada mal y ese es el ruido que está haciendo esta cinta. La gente ya tomará la última palabra el siguiente año, las críticas son bien recibidas siempre”.

Muy amigo de María León

En los últimos días se ha dicho que entre Ferro y María León puede haber algo más que una amistad, pero él toma con gracia las especulaciones. “Es que las tapatías son muy guapas, son de las mujeres más guapas del mundo y de México. (La relación con María) es formidable, nos llevamos increíble, nos conocemos, vamos, venimos, echamos fiesta, la pasamos bien, es una mujer increíble, no hay otra cosa que pueda decir”.

La cantante es una mujer muy deportista y señala que ya han hecho juntos sesiones de entrenamiento. “Aquí en la Ciudad de México vamos a un lugar que se llama ‘Pentágono’ y ya me tocó sufrirle, pero es un gran ejemplo de disciplina y dedicación, mírenla ahora”.