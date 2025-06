Carla Müller revive la historia familiar detrás de Chespirito

Con ocho episodios y con el estreno a través de la plataforma HBO Max, la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo pretende mostrar al público una faceta poco conocida de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito'. Más allá de los personajes que inmortalizó en la pantalla chica, como El Chavo del 8 o El Chapulín Colorado, esta producción se adentra en la vida del hombre detrás del fenómeno televisivo, abordando su entorno familiar y profesional con una mirada emotiva y cercana.

La serie, producida por Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, hijos del icónico comediante, pone en el centro no a los personajes ficticios, sino a las personas que lo rodearon y lo acompañaron en su camino al éxito. El actor Pablo Cruz, conocido por su debut en el cine con El estudiante (2009), encarna a Chespirito en una etapa crucial de su vida: cuando a los 41 años comenzó a interpretar al niño del barril, coincidiendo curiosamente con la edad actual del actor.

Entre el elenco se encuentra la actriz Carla Müller, quien interpreta a Luzma, cuñada de Chespirito y esposa de Horacio Gómez Bolaños, el entrañable Godínez en El Chavo del 8. Su participación es especial, enfocada en mostrar lo que ocurría detrás de las cámaras, especialmente durante las giras del equipo, compartió en entrevista con EL INFORMADOR.

"Estoy muy emocionada y honrada por estar en esta serie biográfica que es de las más esperadas del año. Roberto Gómez Bolaños fue un personaje icónico que no sólo redefinió, sino que creó una forma de hacer televisión que hoy en día nos sigue acompañando. Fue un fenómeno para la época, cuando no existía internet ni globalización, y aun así llenaba estadios en cada una de sus giras", expresa Müller.

La actriz enfatiza que este proyecto no busca recrear los sketches que lo hicieron famoso, sino retratar la complejidad del proceso creativo que dio origen a sus entrañables personajes. “No van a ver los personajes del Chavo, no es una parodia de la vecindad. Es una historia que habla de cómo Roberto llegó a convertirse en Chespirito, ese pequeño Shakespeare latinoamericano", explica.

Müller resalta que lo más interesante de la serie es el retrato del esfuerzo que hubo detrás del éxito. "Verlo batallar con todo lo que se le presentó, imaginar, soñar y crear este show televisivo con personajes que se volvieron íconos a nivel mundial. Él no se esperaba ese impacto global".

En cuanto a su personaje, Luzma, Müller confiesa que debió investigar a fondo y construir a partir de pocos datos disponibles. "No hay mucha bibliografía sobre ella, y me tocó armarla desde lo que leía de Chespirito y los guiones de los episodios. Roberto creía mucho en su familia, tanto en la que formó con Graciela, su esposa, como en sus hermanos".

Horacio Gómez Bolaños, esposo de Luzma, no solo apareció ocasionalmente como actor, sino que tuvo un rol clave en la estructura del emporio Chespirito. "Era como el tour manager, cerraba contratos y organizaba las giras. Mucho de lo que se convirtió en la marca fue gracias a él. Y en esa medida, Luzma lo acompañó, lo sostuvo y fue testigo de cómo todo esto creció hasta volverse un fenómeno global".

Desde su visión como actriz, Müller también reflexiona sobre el papel de las mujeres dentro del éxito familiar. "Mi personaje es madre de tres hijos, acompaña y cuida que la fama no destruya a la familia, algo que muchas veces pasa. Luzma está ahí, con cada uno de sus egos, sosteniéndolos".

Ser parte de la bioserie también la llevó a replantearse su propia relación con la obra de Chespirito. "Toda la vida me encantó Roberto Gómez Bolaños. En mi país, Venezuela, crecimos viéndolo. Ya de adulta, cuando me mudé a México, caí en cuenta de su genialidad. Esos arquetipos que creó existen en toda Latinoamérica. No hay una vecindad donde no haya un Don Ramón, por ejemplo".

La experiencia del rodaje le permitió acercarse aún más al legado del comediante. "Conocer de cerca lo que los hijos quisieron plasmar en la serie solo reafirma mi admiración. Fue un hombre resiliente, con valores como la familia y el trabajo en equipo. A pesar de sus miedos e inseguridades, usó el humor como su gran herramienta para salir adelante".

Sobre la posible recepción de la serie, Müller no oculta cierta inquietud. "Sí, el miedo siempre está. Sobre todo cuando se trata de un personaje tan querido. Pero lograr una producción como esta, con una factura tan cuidada, ya es un triunfo".

La actriz destaca el trabajo del elenco y la calidad técnica de la serie. "La dirección de arte, la fotografía, los directores, el casting… Todo está al servicio de contar esta historia como se debe. La caracterización es tan precisa que a veces uno cree estar viendo a los verdaderos protagonistas".

Finalmente, confía en que la audiencia sabrá valorar el esfuerzo. "El arte no está hecho para complacer, sino para generar todo tipo de reacciones. Esta serie es un homenaje genuino, hecho desde el amor y con la intención de contar una historia que marcó generaciones".

