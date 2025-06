La celebridad estadounidense de 27 años, Kylie Jenner, reveló recientemente que “no sabía” cuánto dinero ganaba su marca de cosméticos , ya que no tenía la contraseña de su cuenta.

La menor del clan Kardashians-Jenner lanzó su empresa “Kylie Cosmetics” en 2015, hace casi 10 años. A pesar de que comenzó vendiendo sólo sets de labiales líquidos y delineador de labios, llamados “Lip Kit by Kylie”, la empresa tuvo un gran éxito durante su primer año.

Kylie, quien también es modelo, confesó que se quedó perpleja cuando descubrió que su línea tuvo tanto éxito que ganó millones de dólares en los primeros 18 meses.

En una entrevista para la revista Dazed, Kylie afirmó: “No tenía la contraseña de mi cuenta de Shopify y no sabía cuánto dinero estaba ganando. Sabía que tenía mucho éxito, pero no lo sabía".

Luego explicó: "En realidad no era eso lo que quería, y así es como lo siento sinceramente, para mí no se trataba del dinero. Para mí era una vía para ser creativa y hacer felices a los demás. Un año más tarde, recibí la contraseña de nuestra cuenta y pensé: ‘¿Qué está pasando?’ ”.

Según la revista, la marca de belleza ganó alrededor de 420 millones de dólares durante el primer año y medio, cuando los Lip Kits eran lo único que se vendía. Tiempo después, la empresa se convirtió en Kylie Cosmetics, como la conocemos ahora, teniendo ahora líneas completas de productos de maquillaje y cuidado de la piel.

Para finales de 2016, se reportó que el ingreso anual de la marca era de alrededor de 300 millones de dólares. Posteriormente en 2019, Kylie vendió una parte de la empresa al gigante de la belleza, Coty (que maneja marcas como Calvin Klein, Marc Jacobs, Adidas, Rimmel, entre otros), por 600 millones de dólares.

10 años de Kylie Cosmetics

La empresa lanzada en agosto del 2015 está por cumplir su décimo aniversario , y la fundadora admitió que está aprovechando esto para reflexionar sobre el éxito que ha tenido, y apreciar “todas las increíbles bendiciones”.

Kylie expresó: “Me acerco al décimo aniversario de Kylie Cosmetics, y he estado pensando mucho en el principio. Con el éxito de mi marca y la influencia, no creo que supiera lo que tenía cuando lo tuve”.

“Mirando atrás, era tan joven y tenía el mundo en mis manos, y todavía me siento así. Estoy tratando de vivir el momento y apreciar todas las bendiciones increíbles en mi vida, en lugar de esperar 20 años y mirar hacia atrás”, concluyó.

