Lo que veré en el FICG

El 40 Festival Internacional de Cine de Guadalajara está aquí. Del 6 al 14 de junio, la gran fiesta fílmica tapatía convertirá a nuestra ciudad en la capital audiovisual de Iberoamérica.

En esta ocasión no vengo a opinar, sino a compartir. Me han llegado muchos mensajes por DM en mis redes y WhatsApp preguntándome cuáles son las películas que valen más la pena dentro de la programación. Responder no está fácil por tres razones: primero, el programa es rico en propuestas, autores y formatos (hay largos y cortos; hay ficciones, documentales y animaciones; hay películas y series de TV; hay hasta videojuegos); segundo, a todos nos gustan e interesan cosas diferentes; y, tercero, yo al igual que tú voy a ver esas pelis por primera vez. Es más: muchas de esas producciones no han sido vistas nunca, son estrenos mundiales. Otras son estrenos latinoamericanos o nacionales. Es decir, vienen a estrenarse aquí.

Empero, con el fin de entregarte un texto más o menos “orientativo” y (con suerte) útil en caso de que estés pensando ir a derrochar cinefilia al FICG, voy a compartirte algunas películas que ya tengo muy ubicadas y que definitivamente veré durante el festival. ¿Van a estar buenas? No lo sé. A eso voy: a descubrirlo. Pero si te me quieres sumar, estas son algunas de las que tengo en el radar.

Una de las secciones más prometedoras del FICG 40 es la animada. De hecho, el festival abre su edición 2025 con el estreno de “Soy Frankelda”, la primera cinta de stop-motion hecha en México. Otros títulos que no me perderé de la selección oficial son “Endless Cookie” (Sundance, Annecy), “Lesbian Space Princess” (Berlinale, Annecy), “Maya, donne-moi un titre” (Berlinale), “Olivia & las nubes” (La Habana, Locarno, Annecy) y “Space Cadet” (Berlinale, Annecy).

Dentro del Premio Maguey, que ya se ha consagrado como auténtico estandarte de la justa fílmica tapatía, hay piezas que se antojan un montón, como “A Natureza das Coisas Invisíveis”, “Hot Milk”, “Molt Lluny”, “Queer as Punk”, “¿Quién quiere casarse con un astronauta?” o “Sabar Bonda”, que viene de ser premiada en Sundance.

Dentro de la competencia iberoamericana de ficciones y documentales, le digo “sí” desde ya a “La guitarra flamenca de Yerai Cortés”, “O último azul”, “Sorda” (esperadísima por mí, no aguanto las ganas de verla ya) y la incendiaria “Tardes de soledad” de Albert Serra.

Una sección que me tiene emocionado —y lo que le sigue— es la flamante competencia de Cine de Género, que concentrará películas de fantasía, terror, ciencia ficción y similares. Juro que no se me van a escapar largometrajes como “El tema del verano”, “Los inocentes” y la nueva de Emilio Portes (“No dejes a los niños solos”).

En el frente mexicano hay muchas cosas que se antojan, desde “Un mundo para mí” hasta “Autos, mota y rocanrol”; sin embargo, quiero subrayar las producciones jaliscienses para cerrar esta columna.

“Molusco” es la imperdible absoluta de la producción local. El documental de Mauricio Bidault explora la figura del icónico monero Jis, pero va incluso más allá: el filme reflexiona sobre la libertad de expresión, la libertad creativa y la importancia de la transgresión en el arte. Muy, muy interesante. Nomás que la única función que tendrá la peli ya está agotada.

Otras piezas jaliscienses —o con talento jalisciense— que piden ser vistas son “En el fin del mundo”, “Sobre las olas” y “No, gracias, ya no fumo”.

Mira, te soy honesto: mi “lista de deseos” es de (más o menos) 44 películas. No hay manera humana de verlas todas en los días que dura el festival, pero te he compartido algunas de las que tengo planeado ver en el FICG. Si te ves alguna “buenísima”, no dudes en mandarme mensaje en redes y recomendármela. Nos vemos en el FICG.