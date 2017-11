Carla Estrada comienza a grabar bioserie de Silvia Pinal

Carla Estrada está cuidando hasta el más mínimo detalle de la ambientación para la bioserie de Silvia Pinal, que comenzará en los años 30, y que finalmente pudo comenzar a grabar.

"Hemos podido ajustar cosas, recortar los libretos, hemos hablado más tiempo con los actores, hemos podido checar el vestuario porque no es fácil, estamos empezando en la década de los 30 y vamos a terminar en la época de los 2000, sí queremos involucrarnos porque ustedes y el público son exigentes conmigo, me exigen y me parecen perfecto porque es la forma de crecer, de mejorarte y de aprender", comentó la productora la mañana de este martes, durante el claquetazo de la historia.

SUN / A. Ojeda

Cuando hizo la serie de Joan Sebastian el público criticó algunos detalles en la ambientación que no coincidían con la época que representaban.

Aunque ni Itatí ni Silvia Pinal estuvieron en el lugar del claquetazo, Mía Rubín y Nicole Vale platicaron de las etapas que les tocó representar de la vida de Silvia Pinal.

"Yo voy desde los catorce hasta los 25 y le pasan muchas cosas, desde sus inicios hasta el primer divorcio, tener una hija, sus primeros amores, sus primeras películas, los contactos con Pedro Infante, Tin Tan", contó Nicole, y agregó que si hay algo que le sorprende de la mujer a la que interpreta es la constancia y el rigor que tenía desde muy joven, a tal grado de tener siempre un libreto bajo el brazo.

"Estoy muy feliz, estoy muy agradecida con Carla Estrada porque creo que fui a la primera a la que llamó y me dijo que yo era su Silvia Pinal chiquita porque yo había trabajado previamente con ella en la serie de Joan Sebastian, yo estoy feliz que haya confiado en mí no la voy a defraudar".

El único nombre que se utilizará tal cual es en la vida real será el de Silvia. Los demás tendrán ligeras modificaciones. Incluirá momentos difíciles en la vida de la mujer como la pérdida de seres queridos.

El proyecto quedará de 21 capítulos de una hora con el nombre de "Silvia Pinal... frente a ti". Aún no tiene fecha de estreno pero por ahora Carla ha hablado con Itatí respecto a la creación de este personaje.

"El look de Itatí no es tratar de imitar a Silvia, sí queremos que se parezca pero no queremos perder la autenticidad de las personas".

Arturo Peniche será el padre de Silvia Pinal, un general y periodista.

"Don Luis Pinal es el hombre que se enamora tanto de la madre de Silvia como de ella a los cuatro años, es el hombre que la crece, que la orienta, que la guía, le da amor y la presiona de ciertas formas para que ella se forje un carácter", indicó el actor.