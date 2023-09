¡Se aproxima el Día de la Independencia! Una fecha especial y conmemorativa para todo el pueblo de México.

Sin embargo, también están en la espera de saber quién será la o el cantante que entone el Himno Nacional en la pelea del “Canelo” este 30 septiembre.

Si bien, para todo boxeador mexicano, especialmente para Saúl “Canelo Álvarez” se ha vuelto una tradición subirse al ring cada septiembre.

Este mes no será la excepción, pues el famoso boxeador mexicano peleará contra el estadounidense Jermell Charlo en Las Vegas, Nevada, ciudad que lo ha recibido en más de alguna ocasión para demostrar su fuerte talento en los rings.

Por lo tanto, esta vez gracias a una entrevista para ESPN Knockout, Canelo Álvarez, confesó que la elegida para cantar el Himno sería la estrella del pop mexicana: Danna Paola.

“Danna Paola me va a hacer los honores. Su equipo fue el que se contactó conmigo y nos pusimos de acuerdo. Es un honor que entone el Himno”, dijo Álvarez.

Hasta el momento, Danna no ha dicho nada al respecto, tal vez porque se encuentra en medio de su gira “XT4SIS Tour”, la cual ha recorrido EU, Miami, Nueva York, entre otras ciudades.

“Todavía no pelea y ya quiere retirarse”

En medio de la anunciación de su pelea con Jermell Charlo, el boxeador de México confesó sobre su retiro lo siguiente:

"El día que me canse me voy a retirar”, expresó Canelo Álvarez en entrevista para TUDN. El día que yo diga: “Ya no lo hago con las mismas ganas, ya me pesa irme a concentrar o me pesa ir al gimnasio o me pesa ir a entrenar’, ese día me voy a retirar”, añadió.





SN