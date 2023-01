Después del lanzamiento de la serie documental Mi Vida, producida por Canela Media y ha contado con la participación de Kate del Castillo y Julián Gil, ahora en 2023 presenta nuevos episodios que dan inicio con William Levy, donde el actor contará de manera íntima su historia, éxitos y momentos cruciales a lo largo de su carrera. Posteriormente, se verán en los nuevos episodios a estrellas latinas como Ludwika Paleta, Guy Ecker, Gaby Espino, Danny Trejo, entre otros.

Mi Vida con William Levy. ESPECIAL/CANELA.TV-KIKE SAN MARTIN.

Canela Media es una empresa líder en streaming gratuito, creada y dirigida por latinos, comprometida a redefinir las experiencias de medios digitales para México a través de su contenido y tecnología, que anuncia el lanzamiento de un nuevo episodio de su serie documental Mi Vida, en donde se puede disfrutar de la entrevista con el actor y modelo Wililam Levy, el cual ya se encuentra disponible, y de otras historias de famosas personalidades que se estrenarán de manera semanal durante 2023.

Mi Vida presenta relatos directamente de las celebridades sobre sus vidas. Los cinco nuevos capítulos que se estrenarán serán entrevistas con artistas latinos que se han convertido en nombres familiares y conocidos entre el público. Los entrevistados compartirán momentos significativos que vivieron a través de fotos nunca antes vistas, videos caseros y material de archivo.

William Levy es reconocido por su trayectoria en televisión y cine, y también por sus primeros trabajos como modelo. Ha protagonizado películas como El Fantasma de mi novia y Cenicienta, así como películas en inglés como Girls Trip, The Single Moms Club, Addicted, The Veil y Resident Evil: The Final Chapter. En televisión, protagonizó telenovelas como Acorralada, Cuidado con el Ángel, Sortilegio, Triunfo del amor, La Tempestad y actuó junto a la actriz Queen Latifah en el drama musical Star. En 2011, fue nombrado "El Hombre Más Sexy del Año" por People en Español. También apareció en la serie Single Ladies de VHI y participó en la 14ª temporada de Dancing with the Stars.

Mi Vida con William Levy. ESPECIAL/CANELA.TV-KIKE SAN MARTIN.

Los primeros cinco episodios de Mi Vida están ya disponibles en la plataforma gratuita, Canela.TV y cuentan con las historias de Kate del Castillo, Manolo Cardona, Jencarlos Canela, Julián Gil y Roselyn Sánchez.

Sigue en cada episodio de la serie la historia de estas populares estrellas y adéntrate en sus recuerdos, anécdotas, momentos únicos, situaciones controversiales y sus detalles más íntimos.

Con información de Canela.TV.

XM