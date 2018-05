"Candy Candy", bajo la mirada de Benito Santos

La moda contemporánea en México no puede entenderse sin Benito Santos. El diseñador jalisciense en este 2018 celebrará su primera década de éxito en el arte fashionista, siendo ya un referente del diseño nacional en cuanto a vestidos de novia se refiere, así como en resaltar la estética y la mexicanidad de la mujer actual. En entrevista cuenta cómo ha sido el proceso de desarrollo como creativo y cómo ha trabajado para consolidar su marca a nivel internacional.

Apenas hace unas semanas presentó su colección de novias Otoño/Invierno 2018, en el Ayuntamiento de Guadalajara y también hace unos días, en el marco del Fashion Week México, exhibió “Cándido Frenesí”, una colección Otoño/Invierno 2018 inspirada en el melodrama japonés “Candy Candy”.

“Este es un año muy especial, se cumplen los primeros 10 años en la industria de la moda. En realidad mi primera colección la presenté en octubre del 2008. Entonces, me dije, tengo que hacer dos colecciones muy icónicas este año; ésta fue la primera y la segunda todavía la estoy trabajando, aún no pude adelantar nada, porque a lo mejor cambio de opinión”.

“El anime de ‘Candy Candy’ para mí fue algo muy importante; en algunas entrevistas ya lo había dicho, tuve un contacto muy directo con este programa en mi infancia, toda mi niñez y parte de mi adolescencia me la vivía ilustrando a este personaje sin tener conocimiento de la moda en sí. Para mí era mágico ver esa caricatura que en realidad no era algo para niños. Me gustaba ver a ‘Candy Candy’ con moños, holanes o parada en un barco donde el vestido le volaba; incluso, cómo se vestían todos los personajes. Ahora, si hago un recuento de todas mis colecciones, hay una influencia de esa caricatura en mis diseños, porque siempre tengo holanes y pongo muchos moños”, destaca Benito.

Confiesa que al vivir en un pueblo como Tepehuaje de Morelos, Jalisco, en los años 80, donde no había Internet, menos redes sociales, sólo la televisión local, este programa fue un parteaguas al contacto que él tuvo específicamente con sus primeros acercamientos a los vestidos. “Cuando hice la investigación para hacer la colección supe que fue un anime que se vio en todo el mundo, que tuvo su estreno en 1975 y que ha vendido 13 millones de ejemplares, las ilustraciones son de Kyōko Mizuki”, finaliza.

Trabajo arduo

Benito también ya está organizándose para trabajar en su colección fija “Crucero”. Son 10 años de estar innovando, creando y haciendo empresa para honrar lo hecho en México y fomentar el consumo nacional. “Para mí todo ha sido muy rápido gracias a la gente que Dios me puso en el camino. Es interesante, porque ahora me doy cuenta que mi nombre mucha gente lo conoce en el extranjero, no solo en América Latina; por ejemplo, en España y Milán conocen mi nombre. Entonces, tengo que reconocer lo que he hecho bien, pero también lo que he hecho mal”.

En ese sentido, explica Benito que lo que no volvería a repetir es hacerlo todo por él mismo, sino dejarse ayudar y respaldar. “En la parte de empresario entendí que tú no puedes hacerlo todo y que tienes que rodearte de gente muy experta y aprender a delegar”.

“He hecho bien las cosas porque he hecho branding, he posicionado la marca de Benito Santos México y creo que mi presencia en la industria de la moda; ha sido un parteaguas para muchas cosas, como por ejemplo, que los diseñadores entiendan que hay que vender y que no solamente hay que estar ligado al arte, hay que hacer de esto un negocio muy sustentable, ese es mi mensaje a la comunidad del diseño”.

Benito está por terminar un libro que será una retrospectiva de sus 10 años en la moda, el cual espera lanzar en octubre de este año. Está en pláticas con dos editoriales; cabe señalar que parte de las ganancias serán destinadas a una fundación, el material incluye fotografías de las campañas de moda que ha realizado. También en octubre presentará su colección Primavera/Verano 2019, en Fashion Week.

EN IMÁGENES

Conoce la colección

• Acercamiento a la moda

Sin saber que se iba a dedicar a la moda cuando fuera adulto. Benito siendo niño tuvo sus primeras referencias en indumentaria con el personaje de “Candy Candy”, por eso decidió hacer una colección inspirada en este anime y llamarla “Cándido Frenesí” que significa para él mucha alegría y entusiasmo.

• La estética oriental

Destaca Benito que si hace una retrospectiva de sus colecciones, la influencia de “Candy Candy” se puede ver en su sello personal donde los holanes y los moños, por ejemplo, son parte de su esencia creativa y en esta colección están muy presentes. También el hecho de poner especial énfasis en los cuellos y los bordados que recuerdan al icónico personaje.

• Proceso creativo

Una tía le regaló la serie completa de “Candy Candy” a Benito, y uno de los tonos base para desarrollar la colección fue el rojo, para representar el amor; “muchos de los vestuarios del personaje son en este color”. Recordemos que la serie en realidad era un melodrama animado donde el personaje siempre estaba en sufrimiento amoroso constante. También Benito usó tonos azules y morados.

• Alta costura

Otro de los detalles más emblemáticos de “Cándido Frenesí” fue el estilo de los bordados. Benito trabajó en telas como organzas en seda, “no es tan fácil trabajarla, pero a mí me gusta el movimiento que lleva el vestido cuando se utiliza la organza, hay un cuerpo y una cierta estructura donde el vestido flota”. También trabajó con pelo y tonos como el rosa.