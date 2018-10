Cancelan concierto de la banda de black metal Marduk en Monterrey por protestas religiosas

La banda de black metal noruego Marduk, está teniendo una serie de cancelaciones en su más reciente gira por latinoamérica, la más reciente en Monterrey, Nuevo León, pues el ayuntamiento regiomontano no autorizó su presentación que se llevaría a cabo este 13 de octubre en el Café Iguana.

Según revela El Universal, la ciudad que encabeza el alcalde Adrián de la Garza, la cancelación se debió ante las protestas que le hicieron llegar a través de redes sociales grupos católicos y evangélicos, con el argumento que las letras de la banda de metal extremo son 'blasfemas y satánicas'.

En entrevista, Ángel Méndez, gerente de foro donde sería el recital, señaló que el pasado jueves el coordinador de Espectáculos, Jesús Alejandro Chapa Moreno les notificó de manera verbal la negativa de permisos para el show, sin embargo no presentó argumento por escrito.

Por la cancelación del concierto, el pastor avangelista Servando Suaste, expresó: Es una bendición que este tipo de música no sea permitida en nuestra sociedad". Reconoció que

si bien no hicieron una petición formal para la cancelación del concierto, agradece que el gobierno lo haya cancelado.

"Hoy nos notificaron y no pregunté los motivos (cancelación del show). Lo importante para nuestra sociedad es que no se aliente a lo malo por medio de esa música y sus letras blasfemas. No estoy en contra de que ellos obtengan una ganancia por sus talentos para mantener a sus familias, sin embargo nuestras sociedad necesita más música positiva", señaló el pastor.

En la plataforma Change.org se lanzó la petición: 'No Queremos a MARDUK en Monterrey y Cd. De México' que hasta esta la mañana de este sábado cuenta con más de 65 mil firmas.

"Este mensaje es para todos los Mexicanos Católicos y Cristianos que sabemos que las batallas contra Satanás se ganan orando. Pero la oración debe ser reforzada con actos, por lo que pido que firmes la petición, para que juntos impidamos que este grupo de Rock heavy metal de nombre MARDUK venga a blasfemar e insultar a Dios en nuestra propia casa (México)".

"Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados , contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas.(Efesios 6:12)".

Finaliza diciendo: "Unámonos todos en oración para que las autoridades de las localidades correspondientes escuchen el sentir general de todos los Mexicanos y cancelen estos conciertos que atentan contra la Fe y dignidad Cristiana y contra todos los valores morales.No permitamos que este grupo de adoradores blasfemos, esclavos de satán lleguen a nuestros jóvenes, corrompiéndolos con sus canciones depravadas, aprovechándose de su vulnerabilidad.

Como ven tenemos mucho por qué orar".

La banda fundada en 1990 en Norrköping, Suecia, se ha declarado abiertamente en contra de la religión y se ha pronunciado como "la banda más blasfema del mundo".

Marduk, tiene previsto un concierto este 14 de octubre en el Foro Indie Rock de la CDMX en donde hasta el momento se tiene previsto se lleve a cabo.

Su cancelación en Monterrey se une a las de Guatemala, Colombia, Panamá por las razones similares.

Para saber

El black metal surgió en la década de los años ochenta como expresión musical en contra de movimientos cristianos principalmente en Europa. Durante su segunda oleada, en los noventas, se ligó con una serie de actos que incluyeron la quema de varias iglesias monumentales e históricas