Camilo lanza versión deluxe de su álbum “De Adentro Pa Afuera”

El músico y cantante colombiano, Camilo, está viviendo uno de los momentos más plenos de su vida personal y de su carrera profesional, reflejándolo en su reciente proyecto discográfico, “De Adentro Pa Afuera”, el cual es una versión deluxe donde incluye “KESI”, “Por Primera Vez” con Evaluna, “5:24”, “De Adentro Pa Afuera”, “Tutu” y “Vida De Rico”, grabados en vivo en el magno concierto que dio en el monumento Puerta de Alcalá en España, el cual se llevó a cabo en octubre de 2022 donde asistieron más de 80 mil personas.

Esta placa fue lanzada originalmente en septiembre de 2022 y ha acumulado más de 1.6 mil millones de reproducciones en audio y video combinados y certificó disco de platino en Estados Unidos y oro en México. Adicional a ello, los sencillos “Índigo”, “Ambulancia” y “Bebiendo Sola” se colocaron en el número uno de la radio pop y “Alaska” con Grupo Firme en el número uno de la radio popular.

Camilo comparte sentirse sorprendido de haber tenido un concierto tan grande en España y a plena luz del día. “La verdad es que antes de empezar a girar, uno no tiene la noción de cuánta gente es cuánta gente”, expresa que con el paso del tiempo, los artistas pueden identificar si en un escenario hay tres mil o 10 mil personas, pero cuando son más de 30 mil “es un universo de gente que no alcanzas a dimensionar”, y esto sucedió en La Puerta de Alcalá, cuando narra que al llegar a más de 80 mil personas reunidas, las autoridades perdieron la cuenta, confesándole que incluso podrían haber estado alrededor de 100 mil a 130 mil personas, “ese día fue algo especial, ese concierto me marcó para siempre”, subraya el colombiano. “Era un concierto gratuito, no sabíamos cuántas personas iban a ver. Era una locura, estaba muy nervioso y muy expectante de saber qué es lo que íbamos a vivir, había nervios e incertidumbre”.

Confiesa Camilo que el álbum deluxe salió justo a la semana en la que terminaron el tour que lleva el mismo nombre y que ha abreviado como “DAPA”, así que en él había que incorporar los temas en vivo más emblemáticos de ese momento en La Puerta de Alcalá. “Hubo ciertas canciones que marcaron esa experiencia del concierto, ciertas canciones sin que hubiera sido posible que ‘De Adentro Pa Afuera Tour’ fuera ‘De Adentro Pa Fuera Tour’. Había temas emblemáticos, momentos en donde la tribu celebraba sentir de una manera particular, y teníamos que hacerlas en este álbum deluxe, logramos inmortalizar el sentimiento de ese encuentro en esas seis canciones”.

Además, también compartió que esta gira ha sido muy especial por varios motivos, por lo que tenía que quedar un documento histórico que atestiguara uno de los mejores momentos de su vida. “Yo no podía permitir que este tour y esta etapa de mi vida se fueran sin yo poder inmortalizarlos, ‘De Adentro Pa Afuera Tour’ estuvo muy pegado a ‘Mis Manos Tour’ –mi primera gira– con un break de tres a cuatro meses para que naciera índigo (su hija), tuviera 40 días de nacida y luego arrancáramos con esta, la segunda gira –una gira de dos giras–. Mis diarios están llenos de textos, fotos y sentimientos de lo que significó este tour, pero era muy raro no dejar un documento claro para el futuro, para la eternidad y para mi hija índigo que en este momento no se sabe ninguna canción, pero que de aquí 10 años va a ser muy importante para ella recordar esto”.

Cinco curiosidades de la gira “DAPA” de Camilo

La gira comenzó cuando índigo tenía 40 días de nacida, “una bebe muy pequeña”. “Mi esposa (Evaluna Montaner) estuvo a mi lado absolutamente en todas las noches de este tour. Estuvo sin obligación, por gusto y por amor compartiendo con la tribu”. Para “DAPA”, Camilo se puso el mismo outfit durante todas las noches de la gira, pero eso sí aclara, “muy lavado y muy planchado en cada uno de los conciertos en los que estuve. La misma estética inmortalizada fue increíble”. “Antes de todos los conciertos me junté en un círculo con todo el mundo (producción, familia, amigos) no solo a hablar de cómo nos sentíamos, sino como oración, en un momento meditativo”. “Hice todos mis conciertos descalzo, me corté, me chucé, me enterré cositas que siguen en mis pies todavía, pero puse sentir el piso cerquita de todas las ciudades a las que fui”.

¿Qué viene para Camilo?

Sin duda que después de una exitosa gira hay que darse un tiempo para convivir en familia y así lo hará Camilo. “Acabo de llegar del tour a mi casa, tengo planeado probar todos los granos de café que me traje de toda mi gira. Tengo planeado cocinar muchísimo. Tengo planeado acompañar a mi hija a sus clases de natación, eso es ambiciosísimo. Quiero ponerme juicioso con mis clases de Jūjutsu. Y quiero ser madrugador y comenzar a escribir el siguiente capítulo creativo de Camilo”.

MF