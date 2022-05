Camille Vasquez: ¿Quién la abogada de Johnny Depp que cautiva a las redes sociales?

Tras 17 días de careos, testimonios y presentación de pruebas en el juicio que el actor Johnny Depp emprendió en contra de su ex esposa, la también actriz Amber Heard, comandado por la jueza Penney Azcarate, han surgido rumores ante la supuesta química “amorosa” que el protagonista de “Piratas del Caribe” tiene con Camille Vasquez, una de sus principales abogadas que se ha vuelto viral en redes sociales ante el estilo que utiliza para defender a la estrella de Hollywood.

Al retomarse esta semana el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, las redes sociales han replicado múltiples fragmentos del interrogatorio que Camille Vasquez ha hecho directamente a Amber Heard, que a percepción del público, que principalmente muestra su empatía por Depp, consideran que la abogada no solo ha mostrado una estructurada estrategia para desenmascarar a Heard y sostener que la protagonista de “Aquaman” ha mentido o no ha sido del todo clara en sus testimonios y presentación de pruebas que den certeza sobre las supuestas agresiones emocionales y sexuales que sufrió por parte de su ex pareja.

Aunado a que los fans de ambos actores, que desde el primer día ha tenido acceso a transmisiones en vivo del juicio que ha sido público, han surgido diversas teorías sobre el supuesto interés “amoroso” que la abogada Camille Vasquez tendría con su cliente Johnny Depp, pues en las redes sociales también se han popularizado videos, con cortes específicos o ediciones, que muestran acercamientos especiales entre el actor y la defensora, resaltando en cómo es que Johnny mira y atiende los gestos de Vasquez y cómo es que la abogada también ha tomado las manos de su cliente con bastante afecto, según las apreciaciones del público.

Durante la jornada vivida el pasado 17 de mayo, el nombre de la abogada Camille tomó mayor relevancia en las tendencias de búsqueda, intentando averiguar cuál es el perfil profesional de la defensora y si existe más material que confirme las teorías de los fans, que han expresado que Johnny y la defensora harían una bonita pareja.

De acuerdo a la web brownrudnick.com, existe un perfil que describe parte de la trayectoria de Camille Vasquez, indicado que la abogada, quien ha llevado el juicio en inglés, también habla español, siendo abogada asociada a la firma litigante Brown Rudnick LLP.

Según describe Brown Rudnick LLP, Camille Vasquez –egresada de la Universidad de Southern California- se ha caracterizado por su experiencia en demandas por difamación, litigio de disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo, puntualizando que la abogada es especialista en estructurar estrategias defensivas y manejar crisis y problemas de comunicación y reputación de sus clientes derivadas de sus juicios y compromisos relacionados.

“Desenmascara” falsa donación

Entre los diversos discursos que Amber Heard ha presentado bajo juramente destaca su intención por limpiar su nombre y reputación, asegurando que también ha sufrido afectaciones en sus oportunidades y proyectos laborales, indicando que en el caso de su protagónico como “Mera” en “Aquaman 2”, ha estado en riesgo de perderlo y ha tenido que luchar bastante para conservar su participación en la franquicia impulsada por DC, por lo que garantizó que sus conflictos con Johnny Depp no han sido por dinero, sino por recuperar la tranquilidad de su vida.

Sin embargo, la abogada Camille Vasquez encendió las redes sociales al retomar las declaraciones que Amber Heard mencionó tras ganar en un primer juicio a Depp, en donde recibió siete millones de dólares como resultado de su divorcio, cantidad que sería donada voluntariamente entre dos asociaciones de beneficencia con el propósito de demostrar que sus problemas legales con Johnny no han sido por un interés monetario.

Durante el interrogatorio de Camille Vasquez a Amber, la abogada cuestionó a la actriz sobre el destino que tuvo la supuesta donación que incluso presumió, en un programa de televisión, ya había sido entregada a dos instituciones de caridad.

“Sentida hoy aquí, señora Heard, aún no ha donado el acuerdo de divorcio de siete millones de dólares a la caridad, ¿no es correcto?”, cuestionó Camille Vasquez, a lo que Amber replicó “Incorrecto. Prometí la totalidad de este acuerdo de siete millones de dólares a la caridad y tengo la intención de cumplir con estas obligaciones”.

La abogada continuó con sus preguntas insistiendo que la respuesta de Heard no contestaba su pregunta, por la que la volvió a interrogar en el mismo sentido, respondiendo Amber que “Uso ‘promesa’ y ‘donación’ como sinónimo”, sin embargo, la abogada reiteró que ella usa las palabras donación y promesa como sinónimo, a lo que finalmente Amber respondió “No, todavía no lo he hecho”, al referir que esto se debía que Johnny la había demandado, sin embargo, la defensora de Depp indicó que los siete millones de dólares del divorcio le fueron entregados poco más de un año antes del actual juicio.

MF