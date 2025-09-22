Piden investigar a Adán Augusto López por supuestos vínculos con “La Barredora”

La mañana de este lunes, la diputada suplente María Elena Pérez Jaén (PAN) ingresó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del senador Adán Augusto López Hernández. El recurso busca que se investigue al legislador por presuntos vínculos con el grupo delictivo “La Barredora” durante el periodo en que se desempeñó como gobernador de Tabasco.

Esta petición se suma a otros procesos similares de juicio político o desafuero que han llegado a la Sección Instructora, pero que no han mostrado avances, ya sea porque permanecen detenidos, fueron desechados y posteriormente retomados para agregar pruebas, o bien porque prescribieron.

Al inicio de la actual Legislatura, el 22 de octubre de 2024, la bancada del Partido del Trabajo presentó una solicitud de juicio político contra exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a quienes acusó de oponerse a la Reforma Judicial, con excepción de las ministras identificadas con la 4T: Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres y Loretta Ortiz.

En esa ocasión, el diputado Ricardo Mejía Berdeja acusó que las suspensiones en contra de la reforma constitucional eran "toda una campaña orquestada" de los ministros de la Corte. No obstante, los ministros acusados ya dejaron el cargo, apenas el mes pasado, por lo que la solicitud prescribió.

En otro caso, el 6 de febrero de 2025, la Fiscalía de Morelos, en ese entonces dirigido por Uriel Carmona, solicitó el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena) por presunto abuso sexual en contra de su media hermana.

Sin embargo, la Sección Instructora emitió un dictamen en el que no admitió la solicitud por falta de pruebas, el cual fue ratificado en el pleno por la mayoría de Morena y el Partido Verde, apoyados por la bancada del PRI, el 25 de marzo pasado.

El pasado 1 de agosto, la Sección Instructora desechó la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, solicitado en 2022 por la Fiscalía de Campeche, por presunto enriquecimiento ilícito.

La solicitud prescribió en septiembre de 2025, cuando inició la nueva Legislatura y el cargo de diputado federal de "Alito" terminó, ya que rindió protesta como senador de la República, por lo que la Fiscalía de Campeche envió una segunda solicitud de desafuero actualizada, el pasado 2 de agosto. Hasta el momento, la Sección Instructora no ha discutido el caso.

Finalmente, el viernes pasado, 19 de septiembre, el diputado Juan Zavala (MC) presentó una solicitud de juicio político en contra de la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo (Morena), acusada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de participar en una red de "lavado" de dinero del Cártel de Sinaloa.

"Presentamos demanda de juicio político a la diputada Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y quien es acusada de haber favorecido y operado para el cártel de 'Los Mayitos' mientras era alcaldesa de Playa de Rosarito", dijo Zavala.

Dicha solicitud aún debe ser ratificada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, para que pueda enviarse a la Sección Instructora, e inicie el proceso de investigación en contra de la diputada morenista.

