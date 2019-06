Taylor Swift conquista a Katy Perry en nuevo video

Con el lanzamiento del videoclip de “You Need To Calm Down” de Taylor Swift se confirma el rumor de la aparición de Katy Perry y la reconciliación de su amistad de una forma muy divertida e incluyente.

En el video, dirigido por Drew Kirsch y la propia Taylor Swift, se muestra a las cantantes vestidas de hamburguesa y papas fritas en medio de una pelea de comida mientras se miran una a la otra para terminar abrazadas.

Fue Katy Perry quien primero compartió una fotografía en su cuenta de Instagram el pasado 12 de junio donde posteó “Al fin la paz” en un plato de galletas y etiquetando a Swift, confirmando al público el acuerdo que puso fin al enfrentamiento que tuvieron desde 2012.

El segundo sencillo de Taylor Swift con el nombre “You Need to Calm Down” es un llamado a los homofóbicos y a las autoridades para que las leyes “traten verdaderamente a todos los ciudadanos por igual”; también cuenta con la participación de artistas como Adam Lambert, Adam Rippon, Billy Porter, Ryan Reynolds, Ellen Degeneres y RuPaul, entre otros.

Por lo que, con la canción, Swift hace un llamado al Senado para que apruebe la Ley de Igualdad en Change.org.

“You Need to Calm Down”, junto al sencillo “ME!”, forman parte del nuevo álbum de Swift recién anunciado, que llevará por nombre “Lover” y espera salir a la venta el próximo 23 de agosto.

