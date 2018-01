Camila Cabello refiere a México durante presentación en NY

La cantante estadounidense Camila Cabello refirió a mexicanos y latinos durante su presentación en la celebración de Año Nuevo, Dick Clark's New Year's Rockin Eve 2018, de Nueva York.

"¿Qué pasó ciudad de Nueva York? ¿Sabes? No importa que seas de La Habana, o México, Jersey, o si viniste de aquí mismo de Nueva York, vamos a empezar este 2018 haciendo ruido, así que déjenme escucharlos. Canten ésta conmigo ¿están listos?", declaró a la multitud que se dio cita en Times Square.

Ataviada en un "jumsuit" que complementó con un largo abrigo que mostraba detalles metálicos, se dispuso a interpretar uno de sus más recientes sencillos, "Havana", para los asistentes y público que observaba la presentación en vivo por la señal de ABC.

Acompañada por cuatro bailarines y una banda de músicos, su intervención llegó a su fin cuando expresó: "Hagan ruido ciudad de Nueva York (...) Feliz Año Nuevo".

En su debut el año pasado, "Havana" alcanzó el número dos en la lista de Billboard "Hot 100", espacio que se encarga de medir el impacto de las melodías según reproducciones en todas las plataformas.

Más tarde se grabaría una versión en "spanglish" al lado del reggaetonero Daddy Yankee. En tanto que durante el mes de diciembre Cabello lanzó el segundo "track" de su álbum debut llamado "Never be the same".

Camila Cabello iniciará 2018 con el lanzamiento de su primer disco homónimo, el próximo viernes 12 de enero.

