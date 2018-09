Camila Cabello conquista a la Perla Tapatía

Desde que la cantante americana Camila Cabello -de raíces mexicanas- decidió emprender su carrera en solitario, luego de haber pertenecido a Fifth Harmony, la vida ya no ha sido igual para ella, se ha convertido en una de las promesas más importantes de la música comercial contemporánea y global.

El éxito lo ratificó ayer en Guadalajara al llegar con su primer show al Auditorio Telmex como parte de su gira “Never Be The Same”, un título que hace referencia al giro de 180 grados que ha dado su carrera musical. La estrella cantó para siete mil 500 personas, la mayoría de ellas adolescentes que desde que sonaron los primeros acordes del show —cerca de las 20:30 horas— permanecieron de pie y a grito intenso hasta el final del show.

De hecho, Camila abrió el concierto con la canción que da nombre a la gira. Previamente a su aparición, los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, fueron los teloneros de la noche, dejaron encendido el ánimo del público ante la aparición de Camilla, quien agradeció el cariño de audiencia avisando que era un momento por el que estaba esperando. “Es un sueño estar aquí en mi país”, dijo.

Con “Inside Out”, hizo reventar al auditorio con el grito de sus fans. “Yo sé que apenas nos estamos conociendo, pero podemos ser mucho más escandalosos”. La escenografía que llevaba Camila era sencilla, una pantalla al centro del escenario y otras más pequeñas laterales para que nadie perdiera detalle, venía con sus músicos y su cuerpo de baile.

Otras canciones que continuaron fueron: “Bad Things”, ”Can’t Help Falling In Love With You” y la balada “Consequenses”.

“Los amo mucho chicos. A veces me pongo nerviosa hablando en español. Entonces, hablaré en spanglish, ¿está bien? Me dicen que esta es la cuna de los mariachis y el tequila. Yo tengo sangre mexicana obviamente. He estado esperando mucho esta semana en México desde que inició el tour, si fuera por mí estaría aquí todo el tiempo. Siempre tengo a México en mi corazón”.

La parte emotiva del show se hizo presente con “All These Years”, “Somethings Gotta Give” y “Scar Tissue”, esta última no está en su reciente disco, pero, habla de una parte de ella y le gusta cantarla en vivo.

“Yo tengo una relación botita con mis fans, somos de la misma edad, más o menos. Y me gusta hablar de este mensaje: Si te sientes perdido o confundido, quiero que te trates con el mismo cariño y paciencia, así como tratarías a tu mejor amigo”. “In The Dark” y “Real Friends”, fueron otras canciones que formaron parte del repertorio y donde invitó a algunos niños al escenario a bailar con ella.

¡Y que llega el mariachi!

Hacia el cierre de la velada, Camila tenía preparadas gratas sorpresas reservando sus hits globales “Know Better”, “Sangría Wine” y “Havana”. Para al final cerrar con broche de oro, con mariachi en vivo. Antes de cantar “México en la piel” a dueto con su padre, ambos se tomaron un shoot de tequila y brindaron por estar en Guadalajara.