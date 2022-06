Caloncho suena a buena vibra

Caloncho recién lanzó su álbum “Buen pez”, proyecto que alude a la positividad, al amor, la hermandad y la buena vibra. En este material incluye colaboraciones con Bobby Pulido, Little Jesus, Melissa Robles de Matisse, Carlos Colosio y Charles Ans. En entrevista para EL INFORMADOR, el músico cuenta cómo fue el proceso creativo de este disco que tocará en vivo el próximo 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Diana.

“El proceso creativo en esta ocasión fue fascinante, personalmente creo que viví una etapa muy plena, que ya la veo con añoranza, fue muy especial honestamente. Este disco se compuso en la playa, en San Pancho (Nayarit) con toda la libertad y con todo el tiempo de ocio para poder precisamente emprender una etapa creativa nueva, en donde no tuviera otra responsabilidad más allá que hacer canciones.

De ahí surge esta onda del ‘Buen pez’, de la playa, de lo ligero de las temáticas de las canciones”. Resalta que ya tenía muchas ganas de presentar un trabajo así porque venía de una etapa distinta, porque fue imposible para él hacer colaboraciones en ese momento cuando todos estábamos en aislamiento por la pandemia. “Entonces, lo que yo buscaba era poder salir a un espacio bellísimo, privilegiado de playa y poder invitar a amigos para poder componer con ellos y tener coautorías y colaboraciones, y las que se fueron dando me parecen muy afortunadas”.

“Separarnos”, la canción con Bobby Pulido tiene la esencia característica de Caloncho, en equilibrio perfecto con el intérprete texano, con un ritmo bailable donde incluso las voces de ambos artistas se mimetizan. “Yo creo que es porque Bobby tiene un registro mucho más agudo que el mío. La canción se compuso en Sol, pero se grabó en La, es decir, un tono más arriba. Yo estoy en el límite del registro, cantando lo más agudo que podía y yo creo que se desvanece un poco el carácter de mi voz y entonces como que se parecen”.

Hace un par de días Caloncho estrenó su reciente videoclip "Como éramos antes" con Melissa Robles. “El video lo grabamos hace como dos o tres meses, justo cuando hicimos la producción de la portada del álbum y de algunos otros contenidos relacionados”. Confiesa Caloncho que estas colaboraciones que tiene en su disco no están alejadas de la música que él consume y hace cotidianamente, aunque la audiencia pueda llegar a tener la noción de que sí.

“A mí me encanta esta nueva etapa de experimentación colaborativa, que no es tan lejana, pero que sí se percibe no tan afín… tal vez. La otra vez, me dijeron: ‘qué raro que hiciste cumbia’, pero llevo tocando cumbia prácticamente desde mis primeros shows, llevo siete años tocándola, me gusta mucho porque siento que tiene una columna muy similar a la del reggae. Además, ya había grabado una cumbia antes, ‘Amor violento’ en el 2015, pero bueno, no han ido a los shows tal vez quienes no me asocian a la cumbia”.

Siempre con buen humor

Con respecto a manifestar esta vibra positiva en sus canciones que ponen de buen humor a cualquiera, Caloncho comparte: “Se me asocia al tema del optimismo por la canción ‘Optimista’. Llevo ya algunos años en esta búsqueda tanto espiritual como racional de tratar de sacarle provecho al tiempo, de disfrutar lo que tenemos, y he estado también leyendo acerca, acabo de leer un librito que me encantó que se llama ‘Lecciones de Epicureísmo’, yo ya conocía del hedonismo y algo me hacía sentir que realmente no era tan sostenible. Entonces, aparece el epicureísmo y me vuela la cabeza; ahora estoy a la mitad de un libro de estoicismo y ahí me voy a clavar un poco, al final toda filosofía está buscando cómo vivir mejor, cuál es la manera de pasar mejor el tiempo. Y ‘Buen pez’ tiene mucho de eso aunque suene como algo muy coloquial, es una actitud que me gusta asumir, y no significa que siempre esté así, eso es imposible, pero honestamente me la paso bien”.

Sin embargo, al preguntarle si le gusta la música sobre desamor o cantarle a los malos amores, dice Caloncho que no, él prefiere construir que seguir repitiendo patrones del amor romántico y hasta violento que se sigue perpetuando en otros estilos y letras. “Me parece peligroso. Y no solo se me hace básico, también irresponsable seguir consolidando patrones de comportamiento que solamente hacen sufrir a la gente y que esté confundida, es decir, canciones, teatro, películas y cualquier otra expresión cultural que siga consolidando este trip del amor romántico, absurdo y obsoleto, yo no soy consumidor, honestamente. Cuando hago algo relacionado a eso, trato de que mínimo tenga un tipo de aprendizaje”.

Finalmente sobre sus shows presenciales, los cuales ha retomado desde el año pasado, señala que lo que quiere lograr con la puesta en escena del “Buen Pez” es que la gente la pase bien, “tratando también de incluir algunos puntos narrativos que tienen que ver con los ideales del proyecto, del día a día que es una iniciativa medioambiental que tenemos, tratando de hacer algo más integral, que ya lo hacemos”.