El videojuego “Call of Duty” y la agrupación mexicana Banda MS de Sergio Lizárraga han emprendido una peculiar colaboración para la nueva entrega de “Call of Duty: Modern Warfare II”, en que el exponente de música regional se suma con el corrido “141”, que ya se encuentra disponible en las plataformas digirales.

Titulada “141”, la canción está inspirada en los icónicos miembros de la legendaria Fuerza Operativa 141 (Task Force 141) y en Alejandro Vargas de las Fuerzas Especiales mexicanas, y enlaza directamente con la narrativa de “Call of Duty: Modern Warfare II”.

“Con una parte de la campaña para un jugador ambientada en México, sabíamos que teníamos una oportunidad única en México y en el mercado hispano con Modern Warfare II. Ha sido emocionante crear algo especial para los fans de Call of Duty y Banda MS, que nunca antes habíamos hecho”, expresó Rodrigo Pérez, Senior Brand Manager Latin America de “Call of Duty”.

CORTESÍA Call of Duty / Banda MS

“Nos sentimos sumamente honrados de colaborar con Banda MS, una de las bandas mexicanas más importantes de la actualidad. La canción ‘141’ expande la esencia misma de la ‘Task Force 141’, tocando la narrativa de ‘Modern Warfare II’. El corrido se integrará en ‘Modern Warfare II’, con varias versiones que se podrán encontrar a lo largo de diferentes partes del juego”, añadió Stephen Miller, director de audio de Infinity Ward.

Por su parte, Sergio Lizárraga, fundador de Banda MS, resaltó la oportunidad de aportar su música a nuevas audiencias y conceptos: “Estamos encantados de colaborar con ‘Call of Duty’, muy orgullosos de poder contribuir a Call of Duty: Modern Warfare II con algo tan integrado en la cultura mexicana como un corrido. No podemos esperar a que todos escuchen nuestra canción”.

El video musical ‘141’, inspirado en el universo de “Modern Warfare” y con miembros de Banda MS, está disponible en el canal de YouTube de Banda MS, así como en los canales oficiales de YouTube y de las redes sociales de “Call of Duty”, en donde ya suman más de cinco millones y medio de reproducciones, así como en plataformas streaming como Spotify.

MF