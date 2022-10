Yuridia presenta su disco "Pa’ Luego Es Tarde"; lanza tema con Ángela Aguilar

La cantante sonorense Yuridia estrena su tan esperado disco de regional mexicano “Pa’ Luego Es Tarde”, el cual está compuesto por 14 temas y en él, la cantante se presenta a sí misma volviendo a la música con la que creció.

“Ya había cantado unas de regional, pero siempre es algo que vi con mucho respeto”, cuenta la cantante “pero el no salir de casa por la pandemia me permitió conectar de nuevo con toda esa música con la que crecí y que siempre sonó en casa. También lo quería hacer a mi manera. Creo que el mejor homenaje es estar presente”.“Pa’ Luego Es Tarde”, título tomado de una icónica frase norteña con la que creció la cantante, es el resultado de la dupla que crearon Yuridia en la voz y Edén Muñoz en la dirección musical. El disco tuvo sus primeros adelantos con “Y Tú, ¿Qué Ganas?”, “Con Qué Se Pega un Corazón”, “Me Hace Tanto Bien” y más recientemente “¿Y Qué Tal Si Funciona?”, junto a Banda MS. Tan solo los videos en YouTube suman más de 33M de vistas en YouTube.

En el disco completo se incluyen canciones de Eden Muñoz, Horacio Palencia, José Luis Roma, Pepe Aguilar, entre otros reconocidos compositores de regional mexicano. Además, “Pa’ Luego Es Tarde”, incluye un dueto junto a Ángela Aguilar: “Qué Agonía”. “Es una canción escrita por ella. En cuando nos la mandó y la escuché me encantó. Edén le hizo unos arreglos fantásticos y antes de terminarla pensamos que en dueto quedaría increíble y sí. Sé que a mis fans les va a encantar”, contó Yuridia.Previo al lanzamiento del disco Yuridia anunció “Pa’ Luego Es Tarde USA Tour”, una gira que inicia este noviembre en Laredo y pasará por ciudades como Houston, Las Vegas, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Washington, entre otras.

Track by Track de "Pa' luego es tarde", por Yuridia:

1.- Alma Enamorada

“En mi primer disco regional tenía que meter una canción de Chalino Sánchez. O sea, la gente esperaba cosas de Rocío Dúrcal, que me inspira y respeto mucho; pero Chalino es Chalino. En cuanto Eden Muñoz, productor del disco, me propuso ‘Alma Enamorada’ me dijo: ¿Jalas o te rajas? Y no hubo manera de rajarse. Que viva Chalino”.

2.- Y Tú, ¿Qué Ganas?

“Nos la envío una amiga con bastante timidez. La había compuesto una tía suya junto a un amigo y me llamó mucho la atención. Cuando la escuché me gustó mucho lo que decía; sobre todo el remate, que es algo que llama mucho la atención. Fue de las primeras y me la aprendí al instante”.

3.- ¿Con Qué Se Pega un Corazón?

“¡Casi se pierde esta canción! Cuando empezamos a hacer el disco nos mandaron un montón de audios entre muchas carpetas que, si no guardas bien se pueden perder en la computadora. Y justo eso pasó con esta canción. Hasta que un día voy a Hermosillo con mis papás y, por accidente, encuentro esta canción en el celular. Al escucharla me puse a llorar, me llegó… y en friega le llamé al equipo de Sony Music y les dije: Tenemos que grabar esta canción a como dé lugar. Qué bueno que la recuperamos”.

4.- ¿Y Qué Tal Si Funciona?

“Es una canción romántica que habla de intentarlo de darse una oportunidad. Está muy bonita, me gusta mucho cómo quedó. Siento que cada que pueda cantarla junto a ellos en vivo lo voy a disfrutar muchísimo”.

5.- Te Dejo

“Es una canción súper disfrutable. La escuchas y te da sed, entonces no te queda otra opción que abrir una cerveza, escucharla mil veces y llorar, jaja. Nos inspiramos mucho en Ramón Ayala, los boleros norteños de antes y me encantó cómo salió”.

6.- Empieza a Preocuparte

“ME FASCINA. Es una canción que me parece muy norteña por la temática que es como de: “Te advierto, te estoy olvidando, cab**n”. Y me encanta porque me descargo. Es fuerte, como yo, jaja”.

7.- Me Hace Tanto Bien

“Es de las pocas románticas del disco. La verdad es que yo venía de un momento en el que no quería cantar de amor. Me tuvieron que convencer, pero cuando se volvió dueto me enamoré de la canción. Ahora es una de mis favoritas, me fascina”.

8.- Si No Piensas Cambiar

“Me recuerda a las películas de Pedro Infante. Cuando la escucho pienso mucho en las películas en blanco y negro. Me encanta lo que logré con la voz”.

9.- Brujería

“La compuse con Edén Muñoz. Fue inspirada por un conocido mío que tenía una relación y se estaba portando muy mal; entonces su novia lo mandó a la m***da. Después se andaba lamentando, no la podía olvidar y decía que ella le había hecho una brujería, que por eso él estaba sufriendo y no podía dormir o comer. Y yo pensaba que qué horrible porque era tan simple como admitir que lo hizo mal. ¡Lo siento, amigo, pero inspiraste mucho!”

10.- Qué Agonía

“Nos la mandó Ángela Aguilar y Edén en cuanto la escuchó pensó en los arreglos muy inspirados en Juanga y dijimos: Hay que hacerla con Ángela, que canta hermoso. Está súper padre”.

11.- Aquí Ya Nadie Te Extraña

“Es de súper despecho. Muchas veces quieres pensar que la persona con la que anduviste te extraña mucho, pero a veces no es así. Y hay que aceptarlo de alguna manera u otra”.

12.- No Son Horas

“Es una composición de Ale Zéguer. Es de las primeras que llegó a mis oídos y en el momento me identifiqué mucho con lo que decía… hasta que se invirtieron los papeles, jajaja”.

13.- Por Salud Mental

“Esta canción, como dice el título, de tener que dejar una relación porque hace mucho daño espiritual y mental. Es mejor salir de ahí”.

14.- Te Estabas Tardando

“Creo que es la canción más difícil del disco; tiene muchos detalles melódicos. Es la que más nervios me da, pero tiene historia. Creo que muchas personas se pueden identificar, como yo, jajaja”.

FS