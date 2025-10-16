Horóscopo Negro para HOY 15 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril). Aries, esta semana no es de correr a todos los sitios, sino de pararte, de hablar contigo mismo. No se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto.TAURO (21 abril-20 mayo). Tauro, voy a echarte un poco la bronca, pero sabes que estas palabras son muy necesarias ahora. Toca ponerse las pilas, moverse, dejar de sobrepensar y enfrentarte a la vida adulta con actitud. No puedes seguir viendo la vida pasar como si nada.GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Te sientes inspirado, con ideas nuevas, con esa chispa que hace tiempo no sentías igual de fuerte. Esta energía puede llevarte a estudiar algo nuevo, empezar un proyecto importante o tomar una decisión que llevabas posponiendo meses.CÁNCER (22 junio-22 julio) Esta semana es importante que pongas distancia con ciertas personas (sí, incluso si son familia) que tienen la fea costumbre de querer estar siempre por encima o presumir de lo que tienen y tú no. LEO (23 julio-22 agosto). Hoy es un punto de inflexión. Es el momento de hablar tu verdad, de proteger tu energía y de dejar que la vida limpie tu camino de personas que no suman. Lo que queda después de esa limpieza…, es oro puro. VIRGO (23 agosto-22 septiembre). No todo es tu responsabilidad. No puedes salvarlo todo, ni a todos. En el momento en que pongas toda tu energía en ti, vas a ver cómo todo empieza a moverse, cómo todo empieza a fluir como debió hacerlo hace tiempo.LIBRA (23 septiembre-22 octubre). Toca hacer limpieza emocional. Si hay personas que no te hacen bien, que sacan tu lado más inseguro o tóxico, es momento de poner distancia. No te lo pienses dos veces. ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre). Por más que alguien te hierva la sangre, toca actuar con mente fría. Respira, mantente firme y no te olvides de tus responsabilidades por culpa de dramas ajenos.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Sagi, a veces también es importante devolver todos los favores que ellos han hecho por ti. Esta semana es de verdad contigo mismo para aclarar tu mente, pero también de estar con esas personas que te hacen la vida más fácil.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). Aunque seas Capricornio y tengas una mente práctica, a veces también te dejas llevar un poquito… y esta semana toca volver a apretar las riendas.ACUARIO (22 enero-19 febrero). Acuario, tu vida necesita orden, pero no uno impuesto desde fuera: un orden que nazca de ti. Hay responsabilidades que sí puedes posponer, delegar o simplemente dejar de cargarlas como si fueras el único que puede con todo.PISCIS (20 febrero-20 marzo). Lo único que tienes que hacer esta semana es esto: disfrutar. Vivir el presente con los cinco sentidos, exprimir cada momento y grabarlo a fuego en tu memoria. Porque lo que viene no se repetirá igual.Con información del Horóscopo Negro.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO