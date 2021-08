La cantante María Conchita Alonso es creyente de las teorías de conspiración detrás de la pandemia del COVID-19, además de estar en contra de las vacunas contra el coronavirus; por ello, recientemente se pronunció en contra del también músico Pepe Aguilar. "Es muy inconsciente. Es un hombre ignorante, no sabe la realidad", afirmó en una entrevista para "Sale el sol" al referirse al intérprete de "Por mujeres como tú". El motivo fue que recientemente Aguilar compartió que le está pidiendo a sus empleados que se vacunen contra el COVID-19 si es que quieren trabajar con él.

María Conchita es además defensora de la actriz mexicana Patricia Navidad, quien recientemente dio positivo al coronavirus y se encuentra hospitalizada. Al respecto, adelantó un poco de cómo se encuentra en este momento: "Ella me dice que está bien, su hermana es la que está un poquito peor que ella, tiene síntomas más fuertes pero está bien", compartió.

"Claro que sí cree en el virus (Paty), ella jamás ha dicho que no cree en el virus, ella dice lo mismo que yo: no creemos en mucho de lo que dicen con respecto al virus, creemos que es una plandemia, no es una pandemia", aseguró.

Se unen contra la vacuna y los cubrebocas

María Conchita tampoco piensa vacunarse al igual que su amiga Paty Navidad. "Existe algo muy feo creado por gente muy mala que están destruyendo el mundo, es lo que quieren, total control absoluto a la gente para ellos enriquecerse", mencionó. "Me muero antes (de vacunarme). No, sabiendo todo lo que sé sería estúpido de mi parte o tonto hacerlo".

JM