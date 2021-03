C. Tangana, “El madrileño” que vuelve tendencia la música de raíz

Uno de los exponentes iberoamericanos más importantes del contexto musical es C.Tangana, quien con su reciente álbum “El madrileño”, el cual ha sido un boom en España, se refrenda como uno de los músicos más prolíficos de su generación.

En esta placa tiene muchas colaboraciones, desde estrellas consagradas como Jorge Drexler, Andrés Calamaro, Gipsy Kings y José Feliciano, hasta los nuevos valores como Ed Maverick, Carín León y Adriel Favela, estos dos últimos estrellas de los corridos.

“Respecto al éxito del álbum, está siendo una locura, estoy muy contento con todo lo que está pasando, nadie se lo esperaba, es como una especie de milagro que con un disco tan arriesgado estemos cruzando el mundo, así que estoy encantado con el trabajo”, comparte a esta casa editorial el cantautor.

Al ser cuestionado sobre cuáles son sus temas favoritos del disco, confiesa que no sabría con cuáles quedarse; sin embargo, habló de dos que le significan mucho: “‘Cambia!’ con Carín y Adriel tiene una letra muy especial, y muy emotiva para mí. Y también obligatoriamente, ‘Tú me dejaste de querer’, es la canción más exitosa de toda mi historia, y además, es de las composiciones más raras que he hecho porque mezcla rumba española con reggaetón, pero también con bachata, estoy especialmente orgulloso de eso”.

Precisamente con “Cambia!” que es una mezcla de rumba con regional, expresa Tangana que se sintió muy identificado con el género y con estos músicos con los que hace esta colaboración: “Siento que la gente nueva que está escribiendo corridos ahora, se está acercando a un público masivo con una música que es de raíz. Y yo creo que ese es el disco que yo estoy haciendo, tratando de ser vanguardista llevando al mundo de la tendencia del urbano a la composición de raíz, y esto lo hago a través de la rumba española y la copla española; hay mucha música tradicional y un poco de folclor también”.

Sobre su relación con México, explica que el vínculo siempre está presente, solo que ahora que se atravesó la pandemia no ha podido viajar, pero asegura que “iré en cuanto me dejen”.