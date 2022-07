Bryan Cranston: Preocupa a fans aspecto "desmejorado" del actor (FOTOS)

Tras participar en el juego de celebridades del pasado fin de semana en el Dodgers Stadium, el actor Bryan Cranston llamó la atención de sus fans ante el peculiar aspecto que presentó al ser uno de los bateadores estelares del MLB All-Star Game, en donde también se dieron cita personalidades latinas como Bad Bunny, quien no desaprovechó la oportunidad de tomarse una foto con el emblemático “Heisenberg”.

Y aunque el actor protagonista de “Breaking Bad” siempre se ha caracterizado por tener una imagen relajada, en redes sociales los fans han tomado con humor, pero también con preocupación, el “look” que Bryan Cranston lució al llegar al terreno de juego, resaltando no solo el “show” que ofreció al ser ponchado en la caja de bateo y reclamarle al ampáyer para darle color al encuentro, pues su cabellera y su barba fueron también el centro de atención al considerar que éstas lucían bastante “descuidadas”.

No solo el aspecto relajado de su cabellera y barba dieron de qué hablar en las redes sociales, pues los fans se han cuestionado que el actor mostró por momentos un semblante bastante cansado, aunque otros internautas adjudicaron que no estaba obligado a participar en el juego con una vestimenta de gala, por lo que animaron a no crear suposiciones sobre su estilo relajado.

Otros fans han apuntado que el aspecto de Cranston puede deberse a un posible proyecto que le implique tener ese look para algún personaje, recordando que desde hace tiempo el actor ha dejado crecer su barba y ya ha tenido participaciones públicas con ese estilo, pues a mediados de julio acudió a una entrevista con Stephen Colbert en su “Late Show”, con la diferencia de que lució más arreglado y con un traje formal.

Tras estrenar el pasado 17 de junio en Paramount Plus la película “Jerry and Marge Go Large”, se espera que Bryan Cranston regrese a la pantalla con una participación especial como “Walter White” en el cierre de la temporada final de “Better Call Saul”, precuela de “Breaking Bad”, acompañándose nuevamente de Aaron Paul, en el papel “Jesse Pinkman”, además de que ambos actores también están anunciados para develar, el próximo 29 de julio en el Centro de Convenciones de Albuquerque, la escultura que Sony y el creador de la serie Vince Gilligan donarán en honor a los personajes.

