"Breaking Bad" donará estatuas de "Walter White" y "Jesse Pinkman" a Alburquerque

La ciudad de Alburquerque, de Nuevo México, en Estados Unidos, ha revelado que en próximos días se instalarán dos estatuas de la popular serie "Breaking Bad", considerada como una de las producciones televisivas más importantes de la industria del entretenimiento, tuvo a esta localidad como principal escenario para sus filmaciones al ser el entorno de desarrollo de sus protagonistas "Walter White" y "Jesse Pinkman".

De acuerdo a diversos medios internacionales que han dado cuenta de que el gobierno de Alburquerque ha otorgado los permisos para la colocación de las esculturas –en el Centro de Convenciones- que, a modo de donación por la producción, recrearán a los personajes de "Walter White" y "Jesse Pinkman", interpretados por Bryan Cranston y Aaron Paul, respectivamente, esta iniciativa tiene la intención de retribuir el apoyo que la ciudad brindó a la producción creada y comandada por Vince Gilligan, quien con apoyo de la productora Sony Pictures, regalará las estatuas con el fin de generar más turismo a la localidad que, desde el estreno de "Breaking Bad" en 2008, suele recibir a cientos de fanáticos que cada año van a la búsqueda de las áreas que aparecen en los episodios de la serie y demás atracciones temáticas.

Aunque aún no se han mostrado las estatuas, se sabe que la develación de estas será el 29 de julio en una ceremonia formal en la que estarán presentes las autoridades de Alburquerque, así como el creador Vince Gilligan y por supuesto se espera la participación de los actores Bryan Cranston y Aaron Paul.

Se sabe que las esculturas fueron encargadas al artista Trevor Grove, quien aceptó el reto de materializar a "Walter White" y "Jesse Pinkman", quienes son el eje central de "Breaking Bad" convirtiéndose en esta ficción en los creadores de la metanfetamina más pura del mundo.

"A lo largo de quince años, dos series de televisión y una película (Breaking Bad, El Camino y Better Call Saul) Albuquerque ha sido maravillosa con nosotros. Quería devolver el favor y dar algo a cambio. Estas estatuas de 'Walter White' y 'Jesse Pinkman' existen gracias a la generosidad de Sony Pictures Television y al arte del escultor Trevor Grove, y me encantan. Me hace feliz imaginarlos adornando The Duke City durante décadas, atrayendo a autobuses llenos de turistas", ha indicado el productor Vince Gilligan, quien lideró los 62 episodios originales de la serie que, tras el cierre de sus cinco temporadas en 2013, logró múltiples nominaciones y galardones en los Premios Emmy, Globo de Oro, Satellite Awards, Screen Actors Guild Award y The Television Critics Association Awards, por ejemplo.

GC