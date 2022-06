Britney Spears y Madonna: Las cantantes recrean beso en plena boda de la Princesa del Pop

El día de ayer Britney Spears y Sam Asghari se casaron en una ceremonia íntima que se llevó a acabo en la mansión de Thousand Oaks, en Los Ángeles, dicho evento tuvo varias sorpresas, pues asistieron varias celebridades, entre ellas Madonna, con quien recreó el beso que tuvo con la Princesa del Pop en el año 2003 durante el concierto de los MTV Video Music Awards.

Eso no fue todo, pues también ambas cantantes interpretaron “Vogue”, el icónico sencillo de los 90 de "La Reina del Pop".

Durante la boda, Britney lució un elegante vestido con los hombros descubiertos, abertura en la pierna y un clásico velo blanco con ribete de satén, por su parte el novio Sam llevó un elegante esmoquin, ambos de Versace.

Fue el productor de eventos Jeffrey Best, quien estuvo a cargo de planificar la boda del día de ayer.

"Realmente queríamos hacer de esto un momento pequeño y hermoso con familiares y amigos", dijo Britney a Vogue . "Queríamos colores cálidos y femeninos, incluidos rubor, blanco, crema y dorado, y muchos tonos variados de rosa, rubor y rojo", agregó.

Madonna y Britney compartieron el trono de la música pop durante los años 90 y principios de los 2000. La primera era la "reina" del pop, la segunda la "princesa".

Las dos colaboraron juntas en 2003 con "Me against the music" y su actuación al ritmo de "Like a Virgin" -emblema de Madonna- en los premios de la cadena MTV de ese año, con beso entre las dos incluido, es considerada uno de los momentos más recordados de la cultura pop.

Después de 29 años, en la tercera boda de Spears, ese beso volvió a repetirse.

MF