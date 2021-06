Britney Spears: los detalles del caso de la tutela de la cantante estadounidense

Después de años en silencio, Britney Spears habló. Y fue tanto lo que tenía para decir que la jueza que la escuchaba le pidió que hablara más despacio.

La estrella del pop testificó este miércoles de modo virtual ante una corte de Los Ángeles en el marco de una audiencia sobre la gestión de sus asuntos comerciales y personales.

En un inusual y apasionado testimonio, Spears expresó su deseo de que la tutela bajo la que se encuentra desde hace 13 años termine, al calificarla como "abusiva".

"Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (...) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir", testificó Spears, según informó la cadena CNN.

"Solo quiero recuperar mi vida", aseguró.

Desde 2008, cuando la cantante enfrentó una crisis de salud mental, su carrera, tratamientos médicos y finanzas han estado en manos de tutores legales en un arreglo conocido como "tutela".

El acuerdo ordenado por una corte le dio a su padre, Jamie Spears, control sobre su patrimonio, de unos US$60 millones, y otros aspectos de su vida.

La cantante ha intentado despojar a su padre de ese poder mediante mecanismos legales.

"Estoy traumatizada"

Durante los 23 minutos que Spears testificó este miércoles, divulgó detalles personales que no se conocían previamente.

Exigió por ejemplo que se le removiera un dispositivo intrauterino para optar por la opción de tener más hijos.

"Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos", declaró.

"Así que básicamente esta tutela me está perjudicando más que beneficiándome. Me merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida", sentenció.

Decenas de seguidores de la cantante se congregaron este miércoles en la corte de Los Ángeles. REUTERS

La cantante dijo también que el litio, la medicación que alguna vez le dieron "contra su voluntad", era tan fuerte que se sentía "embriagada" y "no podía mantener una conversación".

"He estado en negación, he estado en shock. Estoy traumatizada", dijo en la audiencia, que insistió se transmitiera públicamente.

"Han pasado muchas cosas desde la última vez que vine a la corte hace dos años. No había regresado a la corte porque sentí que no fui escuchada", declaró.

Después de un breve receso, la abogada defensora del padre de Spears leyó un comunicado en nombre de su cliente: "Él siente mucho ver a su hija sufriendo y con tanto dolor".

"El señor Spears ama a su hija y la extraña mucho", añadió.

La artista de 39 años, sin embargo, dijo que su padre deseaba hacerle daño.

"El control que tenía... para dañar a su propia hija, 100.000%, le encantaba", dijo.

EPA

La cantante finalmente admitió desconocer que ella podía pedir formalmente que se diera fin a la tutela legal.

"Pido disculpas por mi ignorancia", dijo.

"Lo que he vivido es vergonzoso y desalentador, y es la principal razón por la que no hablé abiertamente. Pensé que nadie me creería", declaró.

#FreeBritney

Un movimiento iniciado por sus fans, conocido como la campaña #FreeBritney (Liberen a Britney), busca que la cantante recupere la autonomía sobre sus asuntos.

La prolongada disputa legal ganó renovada atención en 2021 luego del lanzamiento de Framing Britney Spears, un documental que se centró en el conflicto sobre la tutela de la cantante.

Un tribunal otorga la tutela en los casos de personas que no pueden tomar sus propias decisiones, como las que padecen demencia u otras enfermedades mentales.

La tutela de Spears se divide en dos partes: una es para su patrimonio y asuntos financieros, y la otra es para ella como persona. Bajo este acuerdo legal, Spears no ha controlado sus finanzas desde 2008.

Jamie Spears estuvo inicialmente a cargo de ambas partes de la tutela, pero renunció como tutor personal de su hija en 2019 por razones de salud. Jodi Montgomery, una profesional de la salud, lo reemplazó temporalmente, pero Britney Spears solicitó que esto se hiciera permanente.

La tutela le da al padre de Britney (izquierda) control sobre temas personales de su hija. GETTY IMAGES

La cantante también ha indicado a través de sus abogados que ya no quiere que su padre se involucre en el manejo de su carrera.

Uno de los abogados dijo que Spears tenía "miedo de su padre" y que no volvería a los escenarios mientras él mantuviera el control.

En noviembre de 2020 un juez se negó a destituir a Spears, pero nombró a la firma financiera Bessemer Trust como cotutora de su patrimonio.

Un mes después, el juez extendió la tutela de Spears hasta septiembre de 2021.

En febrero de 2021, un abogado de la cantante solicitó una audiencia en la que esta pudiera hablarle "directamente al tribunal" sobre su tutela y se programó para este miércoles 23 de junio de manera remota.

¿Por qué se ordenó la tutela?

Spears comenzó a comportarse de manera errática en 2007 después de que finalizara su divorcio del rapero Kevin Federline y perdiera la custodia de sus dos hijos.

Una serie de incidentes públicos despertaron preocupación por su bienestar mental, y la estrella generó titulares por afeitarse la cabeza y golpear el automóvil de un fotógrafo con un paraguas.

En 2008 fue internada dos veces en un hospital en virtud de una resolución de evaluación psiquiátrica temporal, después de un incidente en el que presuntamente se negó a entregar a sus hijos en un enfrentamiento que involucró a la policía.

Britney Spears está bajo dos tutelas: una de su patrimonio y otra de ella misma como persona. GETTY IMAGES

Una corte estableció su tutela temporal en esa época y desde entonces se ha extendido gradualmente durante más de una década, aunque los detalles de la orden nunca se han hecho públicos.

En los años bajo la tutela, a Spears no le ha faltado trabajo: lanzó tres álbumes, realizó una exitosa residencia en Las Vegas e hizo numerosas apariciones en televisión, incluida una temporada como juez en el programa X Factor.

Hasta 2018, Spears tenía un patrimonio neto de US$59 millones, según Business Insider, citando documentos financieros. Ese mismo año, Spears gastó US$1,1 millones en honorarios legales y de tutelaje, según documentos judiciales obtenidos por el sitio web Entertainment Tonight.

¿En qué consiste la campaña #FreeBritney?

El término #FreeBritney se remonta a 2009, según un artículo de The New York Times, y salió de una página de fans que rechazaba el acuerdo de tutela.

Los seguidores de Britney Spears suelen reunirse afuera de las audiencias sobre su tutela. REUTERS

Después de que Spears cancelara abruptamente una residencia en Las Vegas y se internara en un centro de salud mental en 2019 citando angustia emocional por una enfermedad de su padre, la campaña ganó una prominencia renovada.

Algunos de los fanáticos de Spears creen que se ha visto obligada a mantener el acuerdo e incluso le pidieron a la Casa Blanca que pusiera fin a su tutela, y para ello presentaron peticiones con decenas de miles de firmas.

Los activistas del movimiento #FreeBritney se manifiestan regularmente afuera de las audiencias judiciales.

Varias celebridades también han expresado su apoyo a la campaña, incluidas Paris Hilton, Bette Middler y Miley Cyrus.

¿Qué ha dicho Britney Spears de todo esto?

Previo a la audiencia de este miércoles, la propia cantante no había hablado directamente sobre la campaña #FreeBritney o la batalla de la tutela. Suele aparecer en redes sociales de forma optimista y ajena a los titulares que rodean su caso.

Algunos de sus seguidores creen que ella usa las redes sociales para enviar mensajes secretos. Señalan casos en los que parece haber respondido a los comentarios que le pedían que hiciera cosas como usar un atuendo amarillo en su próxima publicación si necesitaba ayuda.

Fuentes cercanas a la estrella, incluido su padre, han rechazado repetidamente las teorías de conspiración y las críticas en torno a la tutela.

El estreno de Framing Britney Spears en febrero de 2021 renovó el interés en su batalla legal y provocó acusaciones de que la cantante estaba siendo explotada.

Después del lanzamiento, publicó un video en el que aparecía bailando y dijo que había llorado durante "dos semanas" por el documental, aunque aseguró que no lo había visto.

Después de que la BBC publicara un segundo documental sobre el tema, Spears publicó otro video de ella bailando.

"Critican a los medios y luego hacen lo mismo", escribió la cantante en una publicación de Instagram. "¿Por qué destacan las épocas más negativas y traumáticas de mi vida????".

***

