Britney Spears cumple 39 años: Las hazañas de la estrella pop

Más allá de los escándalos, Britney Spears revolucionó el pop a finales de los noventa, marcó una generación y dejó grandes éxitos musicales, es por eso que celebramos su cumpleaños 39 recordando algunas de sus grandes hazañas.

Sueños de una estudiante

Durante el año 1999, Britney saltó a la fama mundial con su sencillo "…Baby one more time", se convirtió en el sencillo más vendido en todo el mundo al tener más de 11 millones de copias vendas, arrasó en las listas de popularidad, tan sólo en Estados Unidos.

El video que hasta el momento cuenta con más de 500 millones de reproducciones en YouTube, hizo soñar a muchas estudiantes con usar uniforme al estilo de la joven de entonces 17 años y bailar como ella, mientras que muchos chicos quedaron abrumados por su belleza.

Un pop puro

Bajo el concepto de una "niña de bien", Spears representó con su primer álbum la perfección y la pureza, sólo hablaba del amor, el desamor y de divertirte con la música, conceptos que captaron la atención de niños y jóvenes que la idealizaron como su ejemplo a seguir y que la acompañaron por varias etapas de su carrera.

El "boom", ¿la aparición de la competencia?

El éxito de la nueva princesa del pop, pronto quiso ser seguido por varias cantantes que intentaron emular su estilo, sin poder alcanzar las ventas y el éxito, especialmente cuando Spears volvió arrasar con su segundo álbum "Oops!... I did it again", que vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos.

Cantantes como Jessica Simpson, Belle Pérez, Christina Aguilera, entre otras, fueron comparadas con la cantante, pero cada una buscó su propio estilo. Mientras que Britney seguía conquistando el mundo con temas como "Lucky".

Coreografías de ensueño

Si bien, aunque durante su carrera recibió críticas sobre si era buena cantante o sobre si hacía playback en sus presentaciones en vivo, todo eso quedaba en el olvido cuando bailaba sobre el escenario, realizó algunas coreografías difíciles, las cuales se necesitaba de destreza y disciplina para realizarlas, como su memorable baile en los Premios MTV 2001, donde interpretó "I'm a Slave 4 U" en medio de un tigre albino y envuelta en una serpiente pitón.

Blusas de tirantes y pantalones a la cadera

La cantante cambió la moda del momento, usando playeras sencillas de tirantes, pantalones acampanados a la cadera, algunos con bolsas a los lados, hizo que miles de seguidoras optaran por copiar su estilo.

Una Britney amarilla

El gran éxito de Spears hizo que también la familia consentida de muchos "Los Simpson" la metiera el guion de su serie, apareció en el episodio "The Mansion Family" donde entregó el premio al hombre más anciano de Springfield, Cornelius Talmadge, que tras matarlo por darle un beso le entregó el premio a Monty Burns, quien se alejó antes de ser besado por la princesita del pop.

Una fiesta en la playa

Britney Spears se encuentra celebrando en grande su cumpleaños en Hawái con su novio Sam Asghari, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales al subir una foto viajando en un jet privado.

AC