Britney Spears: La cantante arremete contra sus terapeutas, esto dice

La cantante Britney Spears tuvo que pasar alrededor de 13 años por muchas injusticias en su vida, esto por la tutela legal que su padre, James Spears, ejercía sobre ella, por lo que ella tenía que ceder por completo el control de su carrera musical, finanzas y hasta su vida privada.

En medio del juicio de la "Princesa del Pop", el cual fue mediático y polémico, reveló que tenía prohibido casarse, tomar alcohol y mucho menos embarazarse, incluso la obligaba a portar un DIU como método anticonceptivo.

La cosa no terminó ahí, ya que la intérprete de "Toxic" mencionó que durante el tiempo que duró bajo la custodia de su papá, fue forzada a ir a terapia por más de 840 horas.

Mediante un video que publicó en sus redes sociales, Britney arremetió contra todos los terapeutas que la trataron y quienes aseguró no querían ayudarla, solo estaban detrás de su dinero: "Después de hacer exactamente 840 horas de terapia no deseada en una maldita silla, este es mi mensaje para todos mis terapeutas y las personas que se quedaron con mi dinero: que me besen el trasero", escribió la artista en su última publicación de Instagram, mensaje que después borró.

En la grabación que ha generado un sinfín de reacciones, aparece la cantante imitando algunas de las frases que los médicos le decían durante sus reuniones, así como las actividades que le proponían hacer, como cantar, jugar tenis o hasta imaginar un viaje a algún parque de diversiones.

No ha podido rehacer su vida

A pesar de que fue a finales del 2021, un juez decidió terminar con la tutela legal que pesaba sobre la cantante, su vida no ha sido del todo feliz.

Britney no ha vuelto a crear música, algo que sus fans le piden a gritos y aunque todo indica que se casó en secreto con su joven pareja, el modelo y actor Sam Asghari, la pareja recientemente sufrió un duro golpe al dar a conocer que habían perdido al bebé que esperaban juntos.

"Es con nuestra más profunda tristeza que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo", escribió en sus historias de Instagram.

Por su parte Asghari agradeció el cariño que los fans les han demostrado y aunque aseguró que ambos estaban destrozados y tratando de tomar las cosas de la mejor manera, reafirmó que continuarán con los intentos para hacer crecer a su familia.

MF