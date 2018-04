Braulio Barajas rinde homenaje al Sol

El cantante jalisciense Braulio Barajas presentará este miércoles a las 23:00 horas en Luccas Bar en Avenida Terranova 1366 un espectáculo donde interpretará canciones de Luis Miguel bajo el concepto “Aries el Musical”, donde ofrecerá los hits de El Sol con nuevos arreglos y en otros estilos sonoros.

Anteriormente ya había realizado un show similar pero con las canciones de José José y espera seguir en el mismo camino, rindiendo pleitesía a otros intérpretes mexicanos internacionales como Juan Gabriel.

“El año pasado hice una gira por el extranjero, estuve viajando en barco por el Mediterráneo y parte del Caribe y me quedaba mucho tiempo libre para producir, y yo quería hacer algo cuando llegara a Guadalajara y en ese tiempo grabé algunas versiones haciendo tributo a los mexicanos más representativos, porque viajando en el crucero me di cuenta cuáles eran los intérpretes mexicanos que el público escuchaba a nivel internacional. Hice 15 canciones de José José que me recordaban a mi papá y que no eran temas muy conocidos”.

Durante el show, Braulio cantará con orquesta en vivo y acompañados de músicos como el pianista José Martínez, Julio Salinas en el bajo, Edgar Venegas y Noé Hernández en las percusiones y Brenda Armenta en los coros, entre otros. Los boletos se adquieren directamente en el bar o vía WhatsApp al 33 1082 6556, el costo está en los 180 pesos. Parte de la taquilla servirá como aportación para CIRIAC, un centro de rehabilitación para personas con capacidades diferentes.

La idea también de este show es sacar un material grabado en video y en audio profesional con los temas de Luis Miguel de la lista de canciones que ya tiene trabajando Braulio. “Mi idea es hacer un show mínimo cada dos meses homenajeando a artistas internacionales, primero de mexicanos como Juan Gabriel, haciendo reinterpretaciones y con otros arreglos”.