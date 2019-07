Brad Pitt y Leonardo DiCaprio analizan a Hollywood

Una vez, no muy lejos de Hollywood, dos de las estrellas de cine más grandes conversaban sobre cómo se siente cometer errores en el plato.

"¿Equivocarte con los diálogos enfrente de todo el elenco y el equipo de producción?, dijo Leonardo DiCaprio. "Es como la pesadilla de ir a la escuela en ropa interior.

"Es horrible", agregó Brad Pitt. "Cuando una escena no funciona. Cuando "NO ESTAS" funcionando en una escena ... va más allá de no poder decir tu diálogo. Tienes a 100 personas ahí que están listos para irse a descansar a su casa".

DiCaprio no ha tenido que recurrir a meter su cabeza en agua con hielo después de una noche de parranda como su personaje actor en "Once Upon a Time ... in Hollywood".

"¿Qué hay de Pitt? "¡Oh! He hecho eso, dijo riendo.

Ambos actores, quienes saltaron a la fama casi al mismo tiempo hace más de un cuarto de siglo, unieron fuerzas por primera vez en una película de gran presupuesto para criticar a su propia industria, su propia ciudad e incluso sus propios egos en una época de gran cambio: Hollywood, 1969.

La cinta que se estrena el viernes en Estados Unidos también los reunió con Quentin Tarantino.

Alguna vez se conocía como "La película de Tarantino sobre Manson", pero en realidad es algo diferente. Manson es un personaje, como lo son la mayoría de sus seguidores más famosos. No podía faltar Sharon Tate a quien da vida Margot Robbie. Pero al igual que la mayoría de las películas de Tarantino, no es exactamente lo que uno se imagina.

"Una experiencia como de lo mejor que tiene para ofrecer 1969 a través de Sharon", dijo Robbie.

Como ir a la Mansión de Playboy con Mama Cass o bailar con estilo ago-go toda la noche. O llegar a un cine para ver que hay en la matiné y que te regalen un boleto porque estás en el afiche.

"Ella de alguna manera representa la política de brazos abiertos, puertas abiertas", agregó. "Después de 1969 y de su muerte las cosas cambiaron en Hollywood y la gente cerró sus puertas".

La luz y la oscuridad del final inminente de los 60 está en el trasfondo de lo que de otra manera sería una película con dos protagonistas estelares. "Once Upon a Time..." está llena de nostalgia, sabiduría popular del mundo del espectáculo (y cameos), melancolía y la agudeza de Tarantino que permite que DiCaprio, en el papel de un vaquero que ya tuvo su mejor momento en televisión, enfrente duras dudas existenciales y Pitt, su devoto doble para acrobacias, haga lo que le sale mejor: encantar al público.

"No creo que se pueda actuar completamente esa dinámica", dijo Pitt.

El cambio que ocurría en Hollywood cerca de 1969 llevó a muchas discusiones en el plató sobre lo que estaba pasando en ese entonces con un nuevo grupo de cineastas que cambiaban el orden establecido para abrir espacio para gente como Coppola y Scorsese.

"La toma y tomar una pausa", dijo Pitt. "Hacemos la toma pero nos metemos en la historia". Tarantino suele hacer eso.

También les hizo reflexionar sobre su propia industria ahora que el streaming está perturbando el viejo orden y también abriendo paso a nuevas voces. Como productores a Pitt, DiCaprio y Robbie les parece emocionante.

"Qué increíble es esta abundancia de talento de guionistas a directores y actores que están recibiendo oportunidades ahora, es bastante extraordinario", dijo Pitt. "Puedes ver que nosotros no somos tan especiales".

A DiCaprio incluso le da algo de celos ver algunos "salir de lo convencional" y "una narrativa muy atrevida" que él no pudo realizar hace una década y que ahora recibe financiamiento y se hace con mucha calidad.

"Hay muchas más oportunidades", agregó Robbie. "Estoy muy agradecida de interpretar papeles ahora más que quizá cuando vivía Sharon".

Pero no se les olvida que promueven "un filme de autor de gran presupuesto como este", como lo calificó DiCaprio, el cual proviene de uno de los más grandes estudios y cuyo futuro dependerá de que la gente realmente vea películas como "Once Upon a Time..." en un cine.

"Esperamos que se vuelva como la experiencia de ir a un concierto", dijo DiCaprio. "La gente se quiere unir el viernes por la noche y sentir la energía del público y la emoción de una película que han esperado, en vez del aislamiento de estar en casa. Esperamos que eso no se pierda porque es la mitad de la diversión "¿no?".

"Once Upon a Time..." es la novena película de Tarantino, y según lo ha dicho, sería su penúltimo filme.

Pitt y DiCaprio le creen.

"Siempre me he imaginado una colección de películas que quiere colgar en la pared y eso sería todoâ€, dijo DiCaprio. "Eso completa la experiencia cinematográfica Tarantino".

"Las 10 de Tarantino", agregó Pitt.

Al igual que con muchos proyectos controvertidos de Tarantino, "Once Upon a Time..." ha generado duros debates sobre si es moral hacer una película acerca de Tate y Manson, y el hecho de que actúe Emile Hirsch, quien en 2015 se declaró culpable de atacar a una ejecutiva de un estudio en el festival de Sundance.

También hubo un momento tenso en una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Cannes donde una reportera preguntó por qué el personaje de Robbie tiene tan pocos diálogos y Tarantino respondió bruscamente que rechazaba esa hipótesis.

Tarantino no aceptó ser entrevistado para este reportaje, pero su respuesta tocó un nervio sensible en la cultura.

"Es un cineasta increíblemente único", dijo DiCaprio. "Es uno de esos raros cineastas en esta industria que ha mantenido su derecho a decir 'esta es una obra de arte que entregaré al mundo y esto es lo que representa este personaje y esta es mi obra de arte'... por eso queremos trabajar con alguien así".

Es claro que los actores lo admiran a él y lo que le da al arte. Es el tipo de admiración que puede hacer que verdaderos astros del cine hablen de él como si fueran fans.

"¿Sabes que tiene una versión de cuatro horas de esto?", dijo Pitt emocionado.

"¡Sí!", respondió DiCaprio. "Todavía sigo esperando a ver la edición de cuatro horas de 'Django'".

