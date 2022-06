Brad Pitt habla de como sería su retiro de la actuación

Brad Pitt, ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto por "Once upon in Hollywood", dio el paso decisivo en 1991, cuando apareció en "Thelma y Louise", en donde Susan Sarandon y Geena Davis son las protagonistas.

Pero el verdadero estrellato lo alcanzó con "Entrevista con el vampiro", "Leyendas de pasión, "Seven" y "doce monos" en los noventa.

Actualmente suma ya 30 años en escena por lo que comienza a vislumbra como será su retiro.

"De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa", dijo el actor, al tiempo que se cuestionó cómo lo hará. "¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?".

La oscuridad detrás de Brad Pitt

Tras la ruptura amorosa entre Brad Pitt y Angelina Jolie, el actor afirma que ha mejorado como persona. AP / ARCHIVO

En una entrevista Brad Pitt se sincera y habla acerca de toda la oscuridad que vivió cuando fumaba y bebía sin moderación, hábitos que abandonó por completo, luego de su separación de Angelina Jolie. Además, compartió que, por primera vez en su vida, comienza a reconocer la depresión que lo acompañó prácticamente desde la niñez.

Ya han pasado seis años, desde que Brad y Angelina anunciaron su separación, una etapa muy oscura para ambos, sin embargo, también significó el punto de quiebre para el actor de 58 años que, prestó atención a las consecuencia que habían provocado dos de sus grandes vicios, el alcohol y el tabaco.

Así fue como lo indicó en una nueva entrevista, en la que Pitt aseguró que moderar su consumo ya no era una opción para él. "No tengo esa capacidad para fumar sólo uno o dos al día", reconoció, por lo que hizo alusión a que no puede ponerse un disfraz y pretender que un día desea fumar o beber y al otro no: "Voy a conducir hasta el suelo. He perdido mis privilegios".

PC