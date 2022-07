¿Blockbuster está de regreso? Misterioso mensaje en redes hace pensar que sí

Usuarios de Twitter han especulado que Blockbuster podría regresar con una nueva plataforma de streaming pues, después de años sin actividad, recientemente su cuenta oficial ha estado activa, incluso la empresa prometió "regresar desde la tumba".

La cuenta de Twitter donde anunciaron su "regreso" fue creada en 2009 y dejó de funcionar en el 2014, año en el que la franquicia anunció oficialmente su cierre, en 2020 volvió a twittear un mensaje donde decía que solo estaban haciendo "check in", pero ya no hubo más actividad.

Fue este 2022 cuando la cuenta ha regresado y parece que lo hizo para quedarse, su primer tuit fue el 22 de julio con el mensaje: "Regresamos de la tumba..." (We're back from the grave...).

El mensaje, acompañado con una imagen de un zombie saliendo de la tumba, fue el primero de varios tuits que la compañía ha estado publicando: recomiendan la película Gigli, protagonizada por Ben Affleck y JLo, mientras que también, de manera cómica, acusan a Netflix por ocasionar el cierre de Blockbuster en todo el mundo.

Con la llegada de dichos mensajes, la nostalgia se apoderó de los usuarios de Twitter; mientras unos reaccionaron con memes e imágenes de sus antiguas membresías, otros comenzaron a hacer especulaciones sobre el regreso de Blockbuster, pues el tuit da mucho en que pensar.

De acuerdo con el reporte de Retail Tech Innovation Hub, una de las teorías más fuertes señala que la compañía regresará apoyándose del formato de los NFT´S (Tókens no fungibles).

Dicha implementación podría ayudar a diferenciarse de otras plataformas como Amazon Prime, HBO Max o Disney+, quienes dominan actualmente el terreno del video por streaming.

La caída de Blockbuster

Se dice que Blockbuster fue Netflix antes de Netflix, pues supo ser una de las empresas más grandes de distribución de películas en el mundo, la diferencia es que lo hizo en VHS. De hecho se dio el lujo de rechazar al mismo Netflix, empresa que dominó el streaming en los últimos años y hoy no pasa por su mejor momento.

El éxito que supo cultivar Blockbuster en los años ochenta, noventa y comienzos del nuevo milenio fue decayendo con la llegada de la piratería y las plataformas de streaming, eso llevó a la compañía a la bancarrota en 2010 y hoy solo queda una sucursal en Oregón.

MM