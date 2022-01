Billie Eilish gana el Globo de Oro a Mejor canción y se encamina al Óscar

En medio de una edición marcada por la polémica de racismo, sexismo y corrupción que rodean a la Asociación de Prensa Internacional de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), la noche de ayer se anunciaron a los ganadores de los globos de oro de este año a través de una transmisión en redes sociales que no contó con la presencia del talento nominado, presentadores, y a diferencia de años anteriores, tampoco con una gran audiencia.

Los Globos de Oro de este año presentarón el nombre de los ganadores sin una ceremonia física. TWITTER/GOLDENGLOBES

Aunque este año se reconoció musicalmente al célebre y experimentado compositor Hans Zimmer con el globo de oro a mejor banda sonora por su trabajo en 'Dune', Fue otra estrella musical a quien se eligió para entregar el premio a mejor canción: Billie Eilish y su hermano Finneas por el tema ‘No Time To Die’, estrenado a principios del 2020 como parte de la última película de James Bond que lleva el mismo nombre, solo un par de semanas antes del inicio de la pandemia y de que se tuviera que aplazar durante varios meses el estreno de la cinta.

INSTAGRAM/@BILLIEEILISH

La exitosa canción de Elish y Finneas que lleva el mismo nombre de última película de 007, competía con otros grandes músicos como Beyonce, con Be Alive; Lin-Manuel Miranda con uno de las canciones principales de Encanto; Carole King y Jennifer Hudson con y Aquí estoy para la cinta Respect y finalmente Van Morris con 'Down to Joy'.

¿En camino al Óscar?

Aunque los nominados a los premios Óscar se darán a conocer hasta el 8 de febrero, todos los fans de Billie Eilish esperan más que una nominación para el poderoso tema musical que ya se había llevado el premio Grammy en 2021 a Mejor canción para una obra audiovisual. Sumado a ello, hay que recordar que seis de los últimos 10 ganadores del globo a la mejor canción terminaron con un premio de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en sus manos.