Globos de Oro 2022: Anuncian a los ganadores

Esta noche a través de las redes sociales y la página web de los Globos de Oro, se dieron a conocer a los ganadores a lo mejor del cine y la televisión. Esta vez no hubo alfombra roja, ceremonia o gala televisada, y las razones no son por la actual pandemia que se vive, sino porque La Asociación de Prensa Internacional de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), encargada de la votación, ha sido acusada de racismo, sexismo, bullying y corrupción, por lo que el gremio de la industria del entretenimiento decidió no acudir y con este acto hacer una protesta silenciosa ante la falta de representación de votantes que sean parte de las minorías y la diversidad.

Los Globos de Oro es la segunda entrega de premios más importantes después de Los Oscar y tras este hecho inédito, se espera que las reglas cambien para el beneficio de todos los involucrados. Pero, ¿quiénes se alzaron con el triunfo esta noche?

A continuación, la lista de ganadores:

Mejor película dramática:

“The Power of the Dog”

Mejor película musical o comedia:

“West Side Story”

Mejor dirección:

Jane Campion por “The Power of the Dog”

Mejor actor en una película dramática:

Will Smith por “King Richard”

Mejor actriz en una película dramática:

Nicole Kidman por “Being the Ricardos”

Mejor actor de reparto en una película dramática:

Kodi Smit-McPhee por “The Power of the Dog”

Mejor actor en película musical o comedia

Andrew Garfield por “Tick, Tick…Boom!”:

Mejor actriz en película musical o comedia:

Rachel Zegler por “West Side Story”

Mejor actriz de reparto en película musical o comedia:

Ariana DeBose por “West Side Story”

Mejor serie dramática:

“Succession”

Mejor serie musical o comedia:

“Hacks”

Mejor actor en serie dramática

Jeremy Strong por “Succession”

Mejor actriz de serie dramática:

Mj Rodriguez por “Pose”

Mejor actor de reparto en serie dramática:

O Yeong-Su por “Squid Game”

Mejor actriz de reparto en serie dramática:

Sarah Snook po “Succession”

Mejor actor en serie musical o comedia:

Jason Sudeikis por “Ted Lasso”

Mejor actriz en serie musical o comedia:

Jean Smart por “Hacks”

Mejor película animada:

“Encanto”

Mejor guion:

Kenneth Branagh por “Belfast”

Mejor película extranjera:

“Drive My Car” (Ryûsuke Hamaguchi, Japón)

Mejor serie limitada o película para televisión:

“The Underground Railroad”

Mejor actor en serie limitada o película para televisión:

Michael Keaton por “Dopesick”

Mejor actriz en serie limitada o película para televisión:

Kate Winslet por “Mare of Easttown”

Mejor canción original:

“No Time to Die” de “No Time to Die” (Billie Eilish; escrita por Eilish, Miles Ale, Finneas O’Connell)

Mejor score:

“Dune” de Hans Zimmer.

JL