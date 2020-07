Bial Hclap, sonidos mestizos

Explorar a fondo sus raíces culturales es una consigna que el DJ y productor tapatío Humberto López, mejor conocido como Bial Hclap, quien ofrece una propuesta que mezcla su experiencia en el hip-hop, la electrónica y los ritmos latinos y mestizos.

Hace más de un año la producción de “Sierra madre” reafirmó ese compromiso de Bial por marcar identidad a través del sonido y nuevamente la retoma con una versión a la que se suman nuevos exponentes con un enfoque instrumental prehispánico, folclórico y urbano junto al talento de Héctor Guerra, Noé González, Danger y DJ Kay Fear.

“Esta canción es una fusión entre son jarocho, electrónica y hip-hop. Mi carrera empezó muy ligada al rap, pero desde hace unos ochos años empecé a fusionar con el reggae y trip hop, y después metí un cambio más drástico con cumbia y trap. He estudiado y entendido más sobre la raíz de la música mexicana, que a veces la tenemos tan cerca pero también la desconocemos por completo”.

Acostumbrado a giras internacionales y foros de renombre en Europa, Colombia, Canadá y Estados Unidos, Bial vive incertidumbre ante la suspensión de actividades a las que está sujeta la industria musical por la pandemia del COVID-19, que detiene la agenda que el productor tapatío visualizó para 2020.

“Es un reto volver a encontrar formas de conectar con el público, pero que también que haya remuneración, sí hay propuestas de streaming, pero a veces el público no paga por ello. Hay que seguir viendo alternativas”.

Ante este panorama y a la par del lanzamiento de sus creaciones a través de plataformas sociales, Bial expresa que las buenas noticias también llegan para seguir posicionando su propuesta más allá de las fronteras mexicanas.

“Hace unos meses me aceptaron como miembro de la Academia del Latin Grammy, me publicaron en el compilado de música electrónica ‘Summer of chill’ de Buddha-bar en Francia”, explica al revelar que ya trabaja en nuevas producciones internacionales con reconocidos exponentes de Colombia, así como con los capitalinos de Gallo Negro, entre otros.

JL