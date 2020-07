Benny Ibarra se reconecta con sus fans

Este próximo viernes 17 de julio el cantante Benny Ibarra presentará un showcase gratuito a través de la página de Facebook de Citibanamex (los encuentras en esa red social como @Citibanamex).

Estos meses de cuarentena han sido para Benny un tiempo para “cuidarnos lo más que se puede, llevando la fiesta en paz hasta que nos permitan salir”. Esta colaboración con el banco será su primer concierto virtual, luego de haber impartido cursos para aprender a componer y haber dado una serenata virtual el Día de la Madre, siempre con excelentes resultados.

El repertorio que interpretará se va a enfocar “en mi carrera como solista, a lo mejor un guiño a algunas bandas en las que he estado, como Timbiriche. Sobre todo es una pasada por toda mi carrera, incluyendo de cuando estaba chavo. Para pasarla bien. Al final para eso vamos a meter las canciones con las que he conectado con la gente, las más emblemáticas”.

Para el músico, esta modalidad en línea es una oportunidad para “volver a conectar con la gente”, aunque “sin duda se extraña mucho la dinámica del show. Porque para mí el show comienza un día antes, desde que hago la maleta, veo qué disfraz voy a escoger para cantar ese día, vernos en el aeropuerto, llegar a desayunar, ver las recomendaciones, conocer un lugar turístico padre, los ensayos. Ahora es todo un ritual”.

Todo el ritual previo desemboca en la presentación en vivo, donde se reencuentra con su público: “La gente nos conoce a través de la música, pero siempre me ha gustado el encuentro en el show en vivo. Al no tener esta conexión estamos aprendiendo a reconectar. Estoy dispuesto a explorar, aprender, ver la manera de cómo los músicos podemos reconectar con la gente”.

El desafío para la industria

En un contexto donde la industria del entretenimiento está en pausa, Benny comentó las dificultades de los colegas: “Lo complicado ahorita sin duda es regresar a una rutina de trabajo en vivo para los trabajadores de la música y del entretenimiento en general. Está complicado: necesitamos el apoyo de las personas, sabemos que son momentos complicados para las finanzas de las familias. Con un boleto de 200 pesos la gente lo piensa, y de ahí falta ver cuánto le toca a la gente que trabaja detrás del show”.

Benny abundó en sus actividades durante el confinamiento: “Me la he pasado más viendo documentales, cine, estando pendiente de lo que pasa con la familia, tratar de no aburrirme. He visto sobre todo mucho teatro. He estado pendiente lo que hacen mis compañeros en el mundo teatral: un monólogo de Héctor Bonilla, otro de María Penella. Estoy con ganas de presentar el monólogo teatral”. Benny planea también próximamente hacer una versión para web de Novecento, monólogo que ya ha presentado.

Otra actividad en casa ha sido la de retomar las ideas para un próximo material discográfico: “Cosechando, planeando nuevas cosas, en mi caso un nuevo disco. He estado componiendo, tratando de entender cómo hacerlo sin las personas con las que trabajo”, declaró el artista.

“A mí me encanta estar presente con las personas con las que trabajo, es difícil componer sin estar con los demás músicos. Ha sido también una gran exploración del trabajo que tenía previamente avanzado, las famosas semillas, que tengo muchas: uno va anotando a lo largo de los años en el celular, escribiendo frases, grabando beats”, finalizó.

IMPERDIBLE

Benny Ibarra en concierto / Facebook de Citibanamex / 17 de julio ( 19:30 horas). Evento gratuito.

JL